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Nusretiye, Demirspor’dan ayrılan Serkan Uzun’u aldı

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Nusretiye, Demirspor’dan ayrılan Serkan Uzun’u aldı
Süper Lig’de son haftalardaki çıkışı iye Play-Off yarışında yeniden iddialı konuma gelen Nusretiyespor, ara transferde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Yeşil-Beyazlı ekip, son olarak Demirspor ile yollarını ayıran stoper Serkan Uzun ile anlaştı.

ALİ ÇEVİK VE SAMET’İ DE ALMIŞTI

Geçtiğimiz cumartesi günü zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sahasında Seka Doğanspor’u 3-1 yenip, çok önemli bir galibiyet alan Nusretiyespor,  çok büyük düşünüyor. Yeşil-Beyazlı ekip, geçen hafta Hereke Yıldızspor’un stoperi Ali Çevik ile Altınovaspor’dan orta saha oyuncusu Samet Pişkin’i almıştı. Hisareynspor, defansına bir takviye daha yaptı. Demirspor’un stoperi, aynı zaman da sağ bek de oynayan Serkan Uzun’u kadrosuna dahil etti.

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