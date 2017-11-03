Nusretiye emaneti geri aldı:2-0

Bir gün önce Hereke Yıldızspor’u 3-0 yenip, liderlik koltuğuna oturan Derbentspor’un sevinci kısa sürdü. Nusretiyespor, önceki akşam Derbent Stadı’nda konuk ettiği maçta Denizliköyüspor’u 2-0 yendi, bir gün sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

GOLLER İLK YARIDA ATILDI

Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’de normal sezonu şampiyon tamamlayan Nusretiyespor, bu sezonda çok iddialı bir takım kurdu. Geçen haftayı da zirvede tamamlayan Yeşil-Beyazlı ekip, 8’inci hafta maçında konuk ettiği, ligin en az gol yiyen takımları arasında bulunan Denizliköyüspor karşısında skoru ilk yarıda buldu. 22’de Sinan Çalık, 30’da da penaltıdan Eray’ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanan Nusretiyespor, koltuğu da Derbentspor’dan geri aldı.