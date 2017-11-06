Nusretiye, H.Yıldız’ı ateşe attı:1-2

Güneşspor ilk yenilgisini deplasmanda Diliskelesi karşısında aldı. Çınarlıspor ise Tavşantepespor’u deplasmanda yendi, Play-Off yarışına ortak oldu. İhsaniyespor’un galibiyet hasreti devam ediyor, dünde deplasmanda Denizliköyü’ne 2-1 mağlup oldu. Seka Doğan-Arapçeşme maçından ise gol sesi çıkmadı.

LİDER NUSRETİYESPOR TAKILMADI

A Grubu’nda Derbentspor ile şampiyonluk mücadelesi yapan, aynı puanla zirveyi paylaşan Nusretiyespor, sezona kötü başlayan, düşme hattında yer alan Hereke Yıldızspor’a konuk oldu. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçta Nusretiyespor, deplasmanda kazanıp, bu hafta Derbentspor ile oynayacağı liderlik maçı öncesinde de çok büyük moral buldu. Hereke Yıldızspor ise bu yenilgi ile kümede kalma umutlarını giderek zayıflatıyor.

ÇINARLISPOR PLAY-OFF’A TUTUNDU

Süper Lig’de bu sezonun en başarılı takımları arasında yer alan Tavşantepespor, ilk 4 haftayı zirvede tamamlamıştı. Daha sonraki haftalarda düşüşe geçen, deplasmanda kazanmakta zorlanan Kırmızı-Beyazlı ekip, bu kez sahasında konuk olduğu Çınarlıspor’a da yenildi, 5’inci sıraya geriledi. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Çınarlıspor ise kalecisi Muhammet’in kırmızı kart gördüğü maçı kazanıp. Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

GÜNEŞSPOR MAĞLUP OLDU

Bu sezon lige çok iyi başlangıç yapan, dün Gebze deplasmanında karşılaştığı Diliskelesispor maçına kadar da yenilgi yüzü görmeyen Güneşspor, çok kötü oynadığı maçta rakibine 4-1 mağlup oldu, ilk yenilgisini aldı. Ligin başarılı takımları arasında yer alan Diliskelesispor da, bu galibiyetle puanını 13’e çıkardı, Play-Off hattına yerleşti. Güneşspor da bu yenilgiye rağmen averajla Play-Off hattında yer alıyor.

SEKA DOĞANSPOR BERABERE İHSANİYE PUANSIZ DÖNÜYOR

Süper Lig A Grubu’nda geçen hafta ligde ilk puanını alan Seka Doğanspor, Kavaklı Stadı’nda oynanan maçta Arapçeşmespor’u konuk etti. Son iki maçını kazanıp, üst sıralar için umutlanan Arapçeşmespor içinde çok büyük önem taşıyan maçta gol olmadı, karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan İhsaniyespor ise Gebze deplasmanında konuk olduğu Denizliköyüspor’a 2-1 yenildi, galip gelememe serisi 8 maça çıktı.