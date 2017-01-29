Nusretiye, liderliğe göz dikti:5-1

Süper Lig B Grubu’nda zirve yarışı yapan, son haftaların flaş takımı Nusretiyespor, üst üste 4’üncü maçından da galip ayrıldı, sahasında Beylikbağıspor’u 5-1 mağlup etti.

PUAN FARKINI 1’E İNDİRDİ

Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan, son 3 maçını da kazanan Nusretiyespor, dün Derbent Stadı’nda düşme hattının hemen üzerinde yer alan Beylikbağıspor’u konuk etti. Korner ve serbest atıştan stoperi Kerim’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında konuk ekip farkı 1’e indirdi. Skor 2-1 iken konuk ekip mutlak bir fırsatı kullanamadı, kaleci Sertan gole izin vermedi.

STOPER KERİM HAT-TRİCK YAPTI

Nusretiyespor’da geçen haftanı başarılı ismi Emin, 67’de sahneye çıktı, ortasında Emre Önen topu boş kaleye attı, skor 3-1 oldu. İlk iki golü atan stoper Kerim, 78’de Hat-trick yaptı, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golü attı. Son dakikalarda oyuna giren genç oyuncu Selim skoru belirledi, maçı 5-1 kazanan Nusretiyespor, lider İhsaniyespor ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi, şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.