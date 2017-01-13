Nusretiye mi, Seka Doğan mı?

15’inci haftanın en önemli maçlarından biri Nusretiyespor ile Seka Doğanspor arasında oynanacak.

26’aşar puanla 3’üncü ve 4’üncü sırayı paylaşan iki takımın mücadelesi Derbent Stadı’nda 16.00’da başlayacak. Zirve yarışı yapan Kartepe Belediyespor da, Arslanbey Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta Beylikbağı’nı ağırlayacak.

NUSRETİYESPOR’DA YENİ TRANSFERLER OYNAMIYOR

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de üst sıraları zorlayan, averajla Play-Off hattının hemen gerisinde yer alan Nusretiyespor, yarın çok kritik bir maça çıkıyor. Yeşil-Beyazlı ekip, aynı puanlı Seka Doğanspor’u konuk edecek. Nusretiyespor, rakibini yenmesi halinde, yarışta çok önemli avantaj sağlayacak. Nusretiyespor’un iki yeni transferi Ali Çevik ile Samet, bugünkü karşılaŞma erteleme maçı olduğu için forma giyemeyecekler. Son haftaların formda takımı Seka Doğanspor da, bu zorlu deplasmanda kazanıp, çıkışını devam ettirmek istiyor. Ligin ilk yarısında Gölcük’te oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.

KARTEPE-BEYLİKBAĞISPOR MAÇI ARSLANBEY STADI’NDA

Lige çok iyi başlayan, bir ara ikinci sıraya kadar yükselen Kartepe Belediyespor, ligin ikinci yarısında puan kayıpları ile Play-Off hattının biraz gerisinde kaldı. Mavi-Yeşilli ekip, 15’inci hafta mücadelesinde Arslanbey Stadı’nda son haftaların başarılı takımı Beylikbağıspor ile karşılaşacak. Play-Off hattının 2 puan gerisinde yer alan Kartepe Belediyespor, Arslanbey Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta kazanıp, yarışa ortak olmak istiyor. 19 puanlı Beylikbağıspor da, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alıp, üst sıralar için iddialı olmak istiyor.