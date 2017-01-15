Nusretiye, S.Doğan’ı durdurdu:3-1

Süper Lig B Grubu’nda 15’inci haftanın en önemli maçlarında biri Nusretiyespor ile Seka Doğanspor arasında oynandı.

Play-Off yarışı yapan iki takımın mücadelesinde Nusretiyespor, son dakikalarını 9 kişi tamamladığı karşılaşmada, 7 maçtır mağlup olmayan rakibini 3-1 yendi, ligde ikinci sıraya yükseldi.

İLK YARI NUSRETİYE 1-0 ÖNDE

26’aşar puanlı iki takımın mücadelesinde Nusretiyespor’da cezalı Emre Önen, Seka Doğanspor’da ise Denizli Sarayönüspor’a transfer olan Yunus Emre yoktu. Maçın ilk bölümlerinde iki takımda gol pozisyonuna girmekte zorlandı. 26’ıncı dakika Nusretiyespor ceza sahasının dışında serbest atış kazandı, atışı Akın kullandı, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra konuk ekip rakip ceza sahası içinde daha fazla gözüktü. 40’da Birkan’ın, Yakup’a yaptığı harekette Seka Doğansporlu futbolcular penaltı bekledi, ilk yarı 1-0 Nusretiyespor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

SEKA DOĞAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Seka Doğanspor, maçın ikinci yarısının hemen başında 52’de beraberlik golünü buldu. Abdullah Musaoğlu kaleci sertan ile karşı karşıya kaldı, şutu kaleciden döndü, Gencer tamamladı, skora 1-1’lik eşitlik geldi. Nusretiyespor, kaleci Sertan’ın uzun topunda Sinan Çalık, defansın arkasına düşen topta bir anda kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldı, vuruşu kötüydü, Yusuf kurtardı. 58’de Seka Doğan net bir fırsatı kullanamadı. A.Kotbaş, Oğuz’dan topu kaptı, Gencer’e çıkardı, bu oyuncunun şutunda kaleci Sertan golü önledi.

KURTOĞLU GETİRDİ, MELİH AHMET ATTI

Seka Doğanspor’un kaçırdığı pozisyondan sonra Nusretiyespor atağında çok güzel bir gol izledik. Dana önce Kocaelispor’da birlikte forma giyen Emre Kutloğlu ile melih Ahmet işbirliğinde Nusretiyespor öne geçti. Emre Kurtoğlu topu soldan getirdi, melih Ahmet gelişine vurdu, kale direğinin dibinden top filelere gitti. 67’de sarı kart bulunan Mert, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan Nusretiyespor, 89’da genç oyuncusu Muhammet ile farkı ikiye çıkardı. Son dakikada sarı kart bulunan Oğuz da kırmızı kart gördü, maçı 9 kişi tamamlayan Nusretiyespor, çok önemli bir galibiyete imza attı.