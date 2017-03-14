Nusretiye, Seka Doğan sınavında

Süper Lig’de normal sezonda da aynı grupta yer alan Seka Doğanspor ile Seka Doğanspor, Play-Off’un ikinci haftasında karşı karşıya geliyor.

Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşama 19.15’te başlayacak, karşılaşmanın hakemi Tolga Güldibi.

MAÇ KAVAKLI STADI’NDA

Bu sezon Süper Lig’de ilk yılında müthiş performans gösteren, normal sezonu da şampiyon bitiren Nusretiyespor, Play-Off’a da çok iyi başladı, ilk maçında Kartepe Belediyespor’u 4-0 yendi. İlk maçında Doğantepespor’a aynı skorla mağlup olan, hayal kırıklığı yaratan Seka Doğanspor ise Kavaklı Stadı’ndaki maçta kazanıp, Play-Off’ta ilk puanlarını almaya çalışacak. Nusretiyespor ise bu kritik maçı kazanıp; BAL yolunda önemli bir engeli aşmaya çalışacak. Normal sezonda bu iki takım arasında Gölcük’te oynana ilk maç 2-2 sona ermiş, Derbent’teki maçı Nusretiyespor 3-1 kazanmıştı.