Nusretiye ve Derbent galip

Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Nusretiyespor, grubun puansız takımı Seka Doğanspor’u deplasmanda 2-1 yendi, koltuğunu korudu. konuk olacak. Grubun bir diğer iddialı takımı Derbentspor ise Gebze deplasmanında Denizliköyüspor’u 3-0 gibi net skorla geçti, zirve takibini devam ettirdi.

NUSRETİYE, İKİ PENALTI KAÇIRDI 5 ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Nusretiyespor, ligde puanı bulunmayan rakibi karşısında Eray’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 30’da Ömer ile eşitliği sağladı. İlk yarısı 1-1 biten maçta ikinci yarıda Kubilay ile tekrar öne geçen Nusretiyespor, çok net fırsatları da kullanamadı. 58’de Eray, 69’da Emre Kurtoğlu ile penaltı atışından faydalanamayan Yeşil-Beyazlı ekibin 5 şutu da direkten döndü. Nusretiyespor, çok farklı kazanacağı maçtan 2-1 galip ayrıldı, geçen hafta ele geçirdiği liderliği de korumuş oldu.

DERBENT RAHAT KAZANDI

Bu sezon hedefini BAL olarak belirleyen Derbentspor, ilk haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen yarıştan kopmadı. Kırmızı-Beyazlı ekip, dün akşamda ligin en az gol yiyen takımlarından Denizliköyüspor’a deplasmanda 3 gol attı. Kırmızı-Beyazlı ekip, yeni transferi Okan’ın golüyle devreyi 1-0 önde geçti. İkinci yarıda Belediye Derincespor’dan transferi Gökhan Özkanlı’nın golleriyle maçı 3-0 kazandı, ligde averajla ikinci sıraya yükseldi.