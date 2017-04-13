  • BIST 90.500
  • Altın 152,101
  • Dolar 3,6744
  • Euro 3,9089
  • Kocaeli 17 °C

Nusretiye yarıştan kopmuyor:0-2

»
Nusretiye yarıştan kopmuyor:0-2
Üst üste iki yenilgiden sonra çıktığı Seka Doğanspor maçını farklı skorla kazanan Nusretiyespor, dün akşamda Gebze deplasmanında Sultan Orhanspor’a konuk oldu.

Yeşil-Beyazlı ekip, her iki yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Nusretiyespor’un gollerini Sinan Çalık ve Samet attı.

SEKA DOĞAN İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Süper Lig Play-Off’un bir diğer maçında iki iddiasız takım Seka Doğanspor ile Kartepe Belediyespor karşılaştı. Kavaklı Stadı’ndaki maçta iki takımda çok net fırsatları kullanamadı, devre golsüz geçildi. Seka Doğanspor’da Yakup Musaoğlu ve Volkan’ın şutları direkten döndü. Ev sahibi ekip ikinci yarıda Barış’ın golüyle rakibini 1-0 yendi, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.

Bu haber toplam 28 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futsal Milli Takımı 3’te 0 çekti12 Nisan 2017 Çarşamba 18:30
  • Turkuaz 2017’de kura çekimi yapıldı12 Nisan 2017 Çarşamba 17:21
  • Basketbol Federasyonu’na tepki12 Nisan 2017 Çarşamba 17:17
  • U-19 Play-Off’ta hafta içi heyecanı12 Nisan 2017 Çarşamba 17:11
  • U-16 Play-Off’ta İzmit GB ve Güneş, deplasmanda galip12 Nisan 2017 Çarşamba 17:03
  • Aydın’dan gümüş madalya12 Nisan 2017 Çarşamba 16:59
  • Nusretiyespor ile Derbentspor yarın akşam kozlarını paylaşacak12 Nisan 2017 Çarşamba 16:55
  • 2.Küme U-19’lar hız kesmiyor12 Nisan 2017 Çarşamba 16:34
  • Su altı hokeyinde Deniz Yıldızları Kulübü erkeklerde şampiyon, kadınlarda 3’üncü oldu12 Nisan 2017 Çarşamba 16:29
  • Dilovası ilk maçına çıkıyor12 Nisan 2017 Çarşamba 16:27
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti