Nusretiye yarıştan kopmuyor:0-2

Üst üste iki yenilgiden sonra çıktığı Seka Doğanspor maçını farklı skorla kazanan Nusretiyespor, dün akşamda Gebze deplasmanında Sultan Orhanspor’a konuk oldu.

Yeşil-Beyazlı ekip, her iki yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Nusretiyespor’un gollerini Sinan Çalık ve Samet attı.

SEKA DOĞAN İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Süper Lig Play-Off’un bir diğer maçında iki iddiasız takım Seka Doğanspor ile Kartepe Belediyespor karşılaştı. Kavaklı Stadı’ndaki maçta iki takımda çok net fırsatları kullanamadı, devre golsüz geçildi. Seka Doğanspor’da Yakup Musaoğlu ve Volkan’ın şutları direkten döndü. Ev sahibi ekip ikinci yarıda Barış’ın golüyle rakibini 1-0 yendi, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.