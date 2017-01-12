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Nusretiyespor, Ali Çevik ve Samet Pişkin’i aldı

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Nusretiyespor, Ali Çevik ve Samet Pişkin’i aldı
Süper Lig’de ilk yılında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Nusretiyespor, Play-Off’u hedefliyor.

14’üncü hafta sonunda da zirve yarışından kopmayan Yeşil-Beyazlı ekip, ara transferde Hereke Yıldızspor’dan Ali Çevik ile Altınovaspor’un orta saha oyuncusu Samet Pişkin’i kadrosuna kattı.

Ç.BALASPOR OLMADI
Nusretiyespor’un transfer ettiği Hereke Yıldızspor’un tecrübeli stoperi Ali Çevik, daha önce Ç.Balaspor ile antrenmanlara çıkıyordu. Bu takıma transferi gerçekleşmeyen Ali Çevik, Süper Lig’in iddialı takımı Nusretiyespor’un teklifini kabul etti.

SAMET, ALTINOVA’DAN GELDİ
 Yeşil-Beyazlı ekibin bir diğer transferi de Altınovaspor’un orta saha oyuncusu Samet Pişkin oldu. Genç oyuncu, yeni takımı ile birlikte çalışmalara çıkıyor. İki futbolcuda, gelecek hafta Denizliköyüspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyebilecekler.

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