Nusretiyespor Kavaklı’da Derbent Metin Oktay’da

Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Nusretiyespor, grubun puansız takımı Seka Doğanspor’a konuk olacak. Kavaklı Stadı’ndaki maçı 18.00’de başlayacak. Averajla üçüncü sırada bulunan Derbentspor ise Gebze deplasmanında Metin Oktay Stadı’nda 17.00’de Denizliköyüspor ile karşılaşacak.

SEKA DOĞAN, LİDERİ AĞIRLIYOR

Geçen yıl Süper Lig’de çok başarılı olan, Play-Off sevinci yaşayan Seka Doğanspor, bu sezon eski gücünden çok uzakta. Ligin ilk 6 haftasında grubun tek puansız takımı olan Seka Doğanspor, bu akşam Kavaklı Stadı’nda lider Nusretiyespor’u ağırlayacak, ligde ilk puanlarını almaya çalışacak. Süper Lig’de ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşayan, bu sezonda çok iddialı takım kuran, 6’ıncı haftayı da zirvede tamamlayan Kırmızı-Yeşilli ekip, bu kritik deplasmanda kazanıp, koltuğunu korumak istiyor.

DERBENT, BU KEZ DEPLASMANDA KAZANMAK İSTİYOR

Bu sezona çok iyi başlayamamasına rağmen, diğer takımların da puan kaybetmesi ile zirve yarışından kopmayan Derbentspor, zorlu Gebze deplasmanında Denizliköyüspor’a konuk olacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda Arapçeşmespor, Tavşantepe ve Güneşspor ile berabere kalan Kırmızı-Beyazlı ekip, bu kez Denizliköyüspor karşısında kazanmayı hedefliyor. Grubun en az gol yiyen, en gaz gol atan takımları arasında bulunan Denizliköyspor ise sahasında oynayacağı maçı kazanıp, alt sıralardan kurtulmak istiyor.