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Nusretiyespor, son nefeste:2-4

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Nusretiyespor, son nefeste:2-4
Süper Lig B Grubu’nda 14’üncü haftanın en önemli maçlarından biri Güneşspor ile Nusretiyespor arasındaydı.

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda karşılıklı goller vardı, son iki dakikaya 2-2 berabere girilen maçta konuk ekip Nusretiyespor, 88’de Emin’in penaltı ve 90+5’de Akın’ın golleriyle 4-2 kazandı, Play-Off yolunda çok önemli bir galibiyet altı.

İKİNCİ YARI 6 GOL ATILDI

Süper Lig’de ilk sezonunu yaşayan iki takım Güneşspor ile Nusretiyespor arasında dün oynanan maçın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıya gollerle başlayan Nusretiyespor, tecrübeli oyuncusu Sinan Çalık’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bu gollere Gökhan Şahin ve Uğurcan ile cevap veren Güneşspor, eşitliği sağladı. Maçın son bölümlerinde ise çok büyük çekişme vardı. Nusretiyespor, 88’de penaltı kazandı, Emir ile bir kez daha öne geçti. Son sözü Akın söyledi, Nusretiyespor maçtan 4-2 galip ayrıldı.

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