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Nusretiyespor tarih yazdı: 4-0

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Nusretiyespor tarih yazdı: 4-0
Süper Lig B Grubu’nda dün Kartepe derbisinde Kartepe Belediyespor’u 4-0 yenen Nusretiyespor şampiyonluğunu ilan etti.

Yeşil-Beyazlı ekip, ilk kez yer aldığı Süper Lig’de tarihi bir başarıya imza atıp, grubunu birinci bitirip, ismini Play-Off’a yazdırdı.

KARTEPE’Yİ RAHAT GEÇTİ
Ligin son haftalarını iki formda takımı Nusretiyespor ile Kartepe Belediyespor arasında dün Arslanbey Stadı’nda oynanan maça çok büyük ilgi vardı. Şampiyonluk için Nusretiyespor’a 1 puan yetiyordu. Yeşil-Beyazlı ekip, maça çok hızlı başladı, Sinan Çalık ve yeni transferi Cihan Şahin’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Maçın son dakikalarında Sinan Çalık ve genç Burak ile iki gol daha bulan Nusretiyespor, maçtan 4-0 galip ayrıldı.

8’DE 8 YAPTI
Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de kadrosunu Kaleci Sertan, Sinan Çalık, Emre Önen, Akın, Emin Erol ve Kerim gibi tecrübeli oyuncularla güçlendiren, şampiyonluğunda en güçlü adayları arasında gösterilen Nusretiyespor, lige çok iyi başlayamadı. Ligin ilk yarısının son haftalarında bir ara Play-Off hattının gerisinde kalan Yeşil-Beyazlı ekip, takımın başına Ufuk Öğütveren’in geçmesinden sonra müthiş bir çıkış yakaladı, üst üste 8’inci maçından da galip ayrıldı.

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