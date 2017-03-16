Nusretiyespor tutulmuyor:0-3

Bu sezon Süper Lig’de ilk yılında müthiş performans gösteren, normal sezonu da şampiyon bitiren Nusretiyespor, Play-Off’a da dolu dizgin yoluna devam ediyor.

İlk maçında sahasında Kartepe Belediyespor’u 4-0 yenen Yeşil-Beyazlı ekip, önceki akşam da Gölcük deplasmanında Seka Doğanspor’u 3-0 mağlup etti, Play-Off’ta zirveye çıktı.

İLK YARIDA DENK MÜCADELE

Play-Off ilk maçında deplasmanda Doğantepespor’a farklı kaybeden Seka Doğanspor, Kavaklı Stadı’nda konuk ettiği Nusretiyespor karşısında kazanıp, moral bulmak istiyordu. Maçın ilk yarısında iki takımda çok fazla pozisyon bulamadı. Seka Doğanspor’un daha iyi gözüktüğü ilk yarının sonlarına doğru konuk Nusretiyespor golü buldu. Birtan’ın pasında Cihan topla buluştu, bu oyuncunun pasında Sinan Çalık’a sadece dokunmak kaldı, devreyi de konuk ekip 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARIDA NUSRETİYE ÇOK ÜSTÜNDÜ

Play-Off’a ilk maçında Kartepe’yi rahat yenen Nusretiyespor, Seka Doğanspor maçının ikinci yarısında da etkili oyunu ile farka gitti. Korner atışında Sinan Çalık’ın kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkaran Yeşil-Beyazlı ekip, Serkan Uzun’un penaltı golüyle üçüncü golünü buldu. Emre Kurtoğlu’nun ceza sahası içinde düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Serkan Uzun kullandı, deplasmanda 3-0 kazanan Nusretiyespor, Play-Off’ta ikinci haftanın lideri oldu.