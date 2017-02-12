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Nusretiyespor tutulmuyor:1-2

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Nusretiyespor tutulmuyor:1-2
Süper Lig B Grubu’nda son haftaların flaş takımı Nusretiyespor, bugünde deplasmanda Play-Off yarışı yapan Dilovası Belediyespor’u 2-1 yendi, 7’de 7 yapıp, en yakın rakibine 6 puan fark yaptı.

İLK GOL YENİ TRANSFER CİHAN’DAN

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren Nusretiyespor, Dilovası Belediyespor maçı öncesinde de Kartepe Belediyespor’dan Seyfettin ile Çayırovaspor’dan Cihan’ı aldı. Bu iki futbolcu, Dilovası deplasmanında beraberlik golünde katkı sağladı. Dilovası, Özgür’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, Seyfettin’in pasında Cihan’ın vuruşuyla eşitliği sağladı, devre 1-1 sona erdi.

SİNAN ÇALIK ÇOK KAÇIRDI

Nusretiyespor, ilk yarısı 1-1 sona eren maçta ikinci yarıda oyunun hakimiydi. Bu yarıda Sinan Çalık çok net fırsatları kullanamadı. Yeşil-Beyazlı ekip, Melih Ahmet ile öne geçti. Bu oyuncunun şutunda Dilovası kalecisi elinden kaçırdı, top filelerle buluştu. 2-1 öne geçtikten sonra da Nusretiyespor’un atakları vardı. Sinan Çalık’ın direkten dönen topunda, Cihan boş kaleye vuramadı. Son dakikalarda ev sahibi ekibin baskısı sonucu değiştirmedi, karşılaşmayı Nusretiyespor 2-1 kazandı.

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