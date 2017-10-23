Nusretiyespor zirvede: 5-0

İlk 5 haftanın flaş takımı Tavşantepespor, dün akşam Derbent’te Nusretiyespor’un konuğu oldu. Geçen yılın şampiyonu Nusretiyespor, Tavşantepespor’u 5-0 yenerek, averajla liderlik koltuğun oturdu. Derbentspor ve Güneşspor da, haftayı galibiyetle tamamladı, zirve yarışına ortak oldular.

TAVŞANTEPE KOLTUĞU KAPTIRDI

Geçen yıl son haftalarda kümede kalmayı başaran, bu sezon ise mütevazı kadrosu ve bütçesi ile Süper Lig’e müthiş bir giriş yapan, ilk 5 paftayı da zirvede tamamlayan Tavşantepespor, dün akşam Derbent Stadı’nda Nusretiyespor’a konuk oldu. Daha önce oynadığı 4 maçta kalesinde 5 gol gören Tavşantepespor, Nusretiyespor karşısında dağıldı, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Nusretiyespor’a farklı galibiyeti getiren golleri Eray (2), Kubilay, Sinan Çalık ve Furkan attı. Nusretiyespor’da Melih Ahmet 67’de kırmızı kart gördü.

DERBENT VE GÜNEŞ ZİRVE TAKİBİNDE

Süper Lig A Grubu’nda 6’ıncı haftada galip gelen takımlardan Derbentspor ile Güneşspor, zirvenin ortağı oldular. Geçen hafta Tavşantepespor deplasmanında galibiyeti son dakikada kaçıran Derbentspor, bu kez sahasında konuk ettiği ligin puansız takımı Seka Doğanspor’u 3-1 yendi. Bu sezonun flaş takımlarından Güneşspor da çıkışını devam ettiriyor. Yeşil-Siyahlı ekip, zorlu Gebze deplasmanında konuk olduğu Arapçeşmespor’u maçın hemen başında genç yeteneği Bedirhan’ın attığı golle 1-0 yendi, averajla ikinci sıraya yükseldi.

