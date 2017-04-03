Nusretiyespor’da bir darbede Kartepe Belediyespor’dan:3-2

Hafta içinde Doğantepespor’a mağlup olup, liderliği de rakibine kaptıran Nusretiyespor, Yeşil-Beyazlı ekip, Play-Off’un ikinci yarısına Kartepe derbisi ile başladı.

İlk maçta rakibini 4-0 gibi farklı skorla yenen Nusretiyespor, bu kez rövanşı 3-2 kaybetti, ilk iki yarışında çok büyük darbe yedi.

KARTEPE 3-0 ÖNE GEÇTİ

Süper Lig Play-Off’a çok iyi başlayamayan Kartepe Belediyespor, son maçlarda toparlandı, dünde Nusretiyespor karşısında sınav verdi. İlk maçta 4 gol yediği rakibi karşısında bu kez karşılaşmaya çok hızlı başlayan Mavi-Yeşilli ekip, Şükrücan, Cankat ve Hakan’ın attığı gollerle, ilk yarının son dakikalarına 3-0 önde girdi. Nusretiyespor, ilk yarının uzatma dakikalarında Akın ile farkı ikiye indirdi, soyunma odasına umutlu girdi.

İKİNCİ YARIDA KARTEPE BELEDİYE NET FIRSATLARI KULLANAMADI

Maçın ilk yarısını 3-1 önde geçen Kartepe Belediyespor, çok dağınık bir görüntü sergileyen rakibi karşısında bu yarıda da pozisyonlar buldu. Hızlı hücumlarda Hakan, Celal ve Şükrücan ile fırsatları değerlendiremedi. Üç hafta önce Sultan Orhanspor maçında kulübe de rakip oyuncuya hakaret ettiği için kırmızı kart gören Nusretiyesporlu Fatih Engin, bu kez de ısınırken seyircilerle tartışmaya girdiği için kırmızı kart gördü. Nusretiyespor, 90+5’de Sinan Çalık ile farkı 1’e indirmesine rağmen eşitlik için zaman yetmedi, maçı Kartepe Belediyespor 3-2 kazandı.