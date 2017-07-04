Nusretiyespor’da sessiz bekleyiş

Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’de müthiş performans gösteren, Play-Off’a çıkma başarısı gösteren Nusretiyespor, yeni sezon öncesi sessizliğini koruyor.

Başkan Besim Kaya, yeni sezonla ilgili 10 Temmuz’dan sonra yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Süper Lig’de ilk yılında normal sezonu şampiyon bitiren, Play-Off’ta da son haftalara kadar BAL hedefini kovalayan Nusretiyespor, yeni sezonda nasıl bir transfer politikası izleyeceği konusunda karar almış değil. Başkan besim kaya, “Geçen yıl çok başarılı olmuş bir takımdan, yeni sezonla ilgili beklentilerinde ne olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili yönetim kurulu olarak bir karar almış değiliz. Yeni yol haritasını 10 Temmuz’dan sonra belirleyeceğiz” dedi.

“ŞUAN İÇİN GİDEN 3 OYUNCUMUZ VAR”

Başkan besim kaya, geçen yıl başarılı olan kadroyu tutmaya çalışacaklarını belirterek, “Mevcut kadromuzdan şimdiye kadar, bizim bildiğimiz üç oyuncu gitti. Kaleci Sertan ve Emin Erol, Değirmenderespor ile anlaştı. Sol bek Birkan ise kendi beldesinin takımı olan Çayırovaspor’a gitti. Bu üç transferde bilgimizin dahilinde gelişti. Bu üç oyuncumuzun dışında başka giden yok. Oyuncularımız bizden haber bekliyorlar” dedi.

“TEKNİK EKİBİ HENÜZ BELİRLEMEDİK”

Başkan Besim Kaya, geçen yıl teknik direktör konusunda çok istikrarlı olmadıklarını, bu sezon çok daha dikkatli davranacaklarını söyledi. Başkan Kaya, “Öncelikli olarak yeni sezondaki çizgimiz belirleyeceğiz. Teknik direktörümüzü de yapacağımız oyuncu kadrosuna göre tercih edeceğiz. Şuan için hiç bir teknik adamla görüşmedik, isimde belirlemedik. Önceki kadromuzu belirleyip, sonra teknik direktör konusunu gündeme alacağız” dedi.