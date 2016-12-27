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Nusretiyespor’da yeni Başkan Kaya

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Nusretiyespor’da yeni Başkan Kaya
Süper Lig takımlarından Nusretiyespor’da geçtiğimiz günlerde görevini bırakan Başkan Hakan Akyıldız’ın yerine mevcut yönetim kurulunda görev yapan Besim Kaya getirilmişti.

Yeşil-Beyazlı ekibin mart ayında olağan üstü genel kurula gidip, yeni yönetim kurulunu seçmesi bekleniyor.

ÖNCE ANTRENÖR, SONRA BAŞKAN GİTTİ
Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Nusretiyespor’da önce takımı 2.Küme’de alıp Süper Lig’e çıkaran Teknik Sorumlu Serter Keskin 4 hafta önce, geçtiğimiz günlerde de bu başarının mimarlarından Hakan Akyıldız görevinden istifa etmişti. Yeşil-Beyazlı ekipte, teknik direktörlük görevine Ufuk Öğütveren, Başkanlığa da yönetim kurulunda yer alan Besim Kaya getirildi.

KAYA, “UNVAN ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL”
Yeşil-Beyazlı ekipte, başkanlık görevine getirilen besim kaya, bu kulübe hizmet etmek için bir unvana gerek olmadığını belirterek. “Yönetim kurulunda yer alan herkes, bu yörenin, bu beldenin insanları. Bizim hiç bir unvana ihtiyacımız yok. Yönetici olarak da, normal bir vatandaş olarak da bu takıma hizmet etmekten her zaman gurur duydum. Şimdi de arkadaşlarımla birlikte takımı çok daha iyi yerlere taşımak istiyoruz. 3 yıl bizlerle birlikte olan Hakan Kardeşimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

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