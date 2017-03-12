Nusretiyespor’dan aynı tarife: 4-0

Süper Lig Play-Off’un ilk haftası Kartepe derbisine sahne oldu.

Normal sezona aynı grupta yer alan iki takım arasında ligin ikinci yarısının 20’inci haftasında oynanan maçı Nusretiyespor 4-0 kazanıp, şampiyon olmuştu. Yeşil-Beyazlı ekip, rakibine bu kez de aynı tarifeyi uyguladı, Akın, Sinan Çalık (2) ve Emre Kurtoğlu’nun attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

KALECİ METE’NİN BÜYÜK HATASI

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de grubunu şampiyon bitiren Nusretiyespor, Play-Off’a da çok iyi başladı. Yeşil-Beyazlı ekip, Kartepe Belediyespor ile oynadığı maçın hemen başında Akın’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Emre Kurtoğlu’nun kullandığı korner atışında Akın ön direkte kafayı vurdu, kaleci Mete topu elinden kaçırdı, çizgiyi geçen topta yardımcı hakem Burak Celep golü verdi.

KARTEPE ŞÜKRÜCAN İLE GOLE YAKLAŞTI

Golden iki dakika sonra Kartepe beraberliğe çok yaklaştı, Mustafa Yıldırım’ın pasında Şükrücan boş pozisyonda topu auta attı. Nusretiyespor Emin ve Sinan ile iki fırsattan yararlanamadı. 40’da Birkan’ın uzun pasında yine kaleci ve defansın anlaşmazlığında Sinan Çalık topa ayak koydu, skor 2-0 oldu. İlk yarının son dakikasında Ruhi’nin şutunda kaleci Sertan topa son anda dokundu, direğe vuran top kornere çıktı, devre 2-0 sona erdi.

METE YİNE TOPU ELİNDEN KAÇIRDI

Cumartesi akşamı Derbent Stadı’nda oynanan maçta sahanın en şanssız oyuncusu Kartepe kalecisi Mete’ydi. İlk iki golde hatası olan tecrübeli kaleci, 55’de Samet’in pasında Emre Kurtoğlu’nun ortasında Mete kucağına gelen topu kaçırdı, Sinan Çalık çizgiden boş kaleye topu attı. 89’da son sözü Emre Kurtoğlu söyledi, iki golde asist yapan genç oyuncu, takımın dördüncü golünü attı, karşılaşmayı da Nusretiyespor 4-0 kazandı.