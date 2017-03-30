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O araçlardaki mağduriyet bitiyor

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O araçlardaki mağduriyet bitiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yurt dışından getirilen ikinci, üçüncü elden araç devralan ya da satın alan kişilerin vergi mağduriyetini ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Eğer o aracın üzerindeki ödenmesi gereken verginin dörtte birini ödersen, o aracın üzerine soruşturma nedeniyle konulan haczi kaldıracağız." dedi.

İthal 2. el araç alanların vergi mağduriyetini kaldırıyoruz
Ağbal, ATO Congresium'da Ekonomi Bakanlığı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesinin desteğiyle düzenlenen, CNR İMOB Ankara Mobilya Fuarını ziyaret etti.

Mağaza sahipleri ve toptancıların yanı sıra, ihracatçı-ithalatçı, üretici, yan sanayici ve otelcilere yönelik klasik mobilya, el işçiliği ve masif özellikte ürünlerin sergilendiği fuarı gezen Ağbal, ürünleri inceledi ve firma temsilcileriyle sohbet etti.

Ağbal, burada bir gazetecinin, "Yurt dışından getirilen ikinci el araçlardaki vergi mağduriyeti"ne ilişkin sorusunu yanıtladı. Bu konuyla ilgili bir düzenleme yaptıklarını anlatan Ağbal, "Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, ortak esas usullerle ilgili bir yönetmeliği var. Ben iki gün önce imzaladım. Dolayısıyla burada artık vatandaş nereye müracaat edecek, nerden ne bilgi alınacak, hangi belge alınacak onları düzenliyoruz." diye konuştu.

"GALERİCİLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Bu noktada idareler arasında bilgi paylaşımı yapacaklarına işaret eden Naci Ağbal, "Aracı ithal eden değil, aracı ithal ettikten sonra alan normal vatandaş müracaat edecek. Diyelim ki galerici araba ithal etmiş size satmış, siz ticaret odası başkanımıza satmışsınız, o da maliye bakanına satmış, araç bu arkadaştayken de aracın aracın üzerine haciz koymuşlar. Demişler ki bu aracın özel tüketim vergisi düşük ödenmiş. Dolayısıyla diyoruz ki Recep Beye (aracın son sahibi), 'Sen eğer o aracın üzerindeki ödenmesi gereken verginin dörtte birini ödersen, o aracın üzerine soruşturma nedeniyle konulan haczi kaldıracağız. İşin özü budur." ifadesini kullandı.

Bakan Ağbal, ithalatçı firmayla ilgili, yani yani düşük bedelle veya vergisi ödenmeden araç getiren galericilerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurgulayarak, "Oradaki vergi ve cezaları aynen alacağız. Burada ikinci, üçüncü elden aracı devralan, satın alan kişinin mağduriyetini ortadan kaldırıyoruz." dedi.

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