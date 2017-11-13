O araziler yıllık 28 milyon gelir sağladı

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Kocaeli'nde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının gerek bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine, gerekse içme suyu temininde büyük rol oynadığını belirtti. Arazilerin sulama açılmasıyla çiftçilerin yıllık 28 milyon TL zirai gelir artışı sağladığını ifade eden Murat Acu, "DSİ olarak son 14 yılda Kocaeli'nde 1 baraj ve 2 gölet inşa ettik. 25 bin 520 dekar arazi sulamaya açılmış olup, böylece çiftçilere yıllık 28 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. 7 adet derenin ıslahını tamamladık. 5 yerleşim yeri ve 18 bin 790 dekar tarım arazisi taşkından korunmuştur" dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen 'GÖLSU' projesi kapsamında Kocaeli'nin de nasibini aldığını belirten Acu, "Bu kapsamda çalışmaları devam eden Karamürsel İhsaniye Barajı'nın tamamlanması ile depolanacak su ile 20 bin 240 dekar zirai arazi sulu tarıma kavuşacak. Projenin tamamlanmasıyla Karamürsel ve sahildeki tüm yerleşim birimlerinin içme suyu karşılanmış olacaktır" diye konuştu.

69 METRE

Silindirle sıkıştırılmış beton tipinde inşa edilen İhsaniye Barajı'nın yüksekliğinin 69 metre olup, projede kondüvi ve batardo imalatlarının tamamlanmış olduğunu belirten Acu, "Projede gövde dolgusuna ve sulama yapısında çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Projenin tamamlanması ile 2017 birim fiyatları ile yıllık 23 milyon 540 bin 450 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini açıklayan Acu, şöyle konuştu:

"DSİ olarak toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir. 1954 yılında teşkilatlanan ve ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir"