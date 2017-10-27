O binalar yıkılıyor

Körfez Belediyesi, 17 Ağustos 1999 depreminde orta hasar gören ve sahipleri tarafından güçlendirilmesi yapılmadığı için tehlike arz eden binaların yıkımını tek tek gerçekleştiriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından da yıkılabilir raporu verilen binalar, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Ekipler son olarak 3 ayrı orta hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Atalar Mahallesi Çayır Sokak ile Kuzey Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki büyük binaların yıkımları gerçekleştirilirken, zabıta ve emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, "Deprem sonrası orta hasarlı olan ve sahipleri tarafından da güçlendirmesi yapılmayan binalar metruk durumdaydı. Gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkımlarına başlandı" dedi.

Yetkililer bu kapsamdaki diğer binaların da belirli periyot çerçevesinde yıkımına devam edileceğini belirtti. Orta hasarlı binalar dışında ilçede metruk binaların da yıkımı devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, bağımlıların kullandığı metruk binalar da vatandaşların talep ve istekleri sonrası gerekli yasal sürecin tamamlanması ile yıkımı gerçekleştiriliyor.