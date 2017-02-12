O bölgeye tünel kavşak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki projeleri bir bir uygulamaya devam ediyor.

Sabancı Kavşağı ve yan yollarıyla D-100 trafiğini transit bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Köseköy Kavşağı’nda düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Dal-çık tünel kavşak şeklinde yapılacak projeyle bölgedeki trafik ışıkları ortadan kalkarak, araçların kesintisiz ulaşımı sağlanacak.

20 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ D-100

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2x2 şerit olarak uygulanacak.

110 METRE TÜNEL

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel (dal-çık), 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin ton sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak. Çalışmada dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirilecek.

İHALE 28 ŞUBAT’TA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Köseköy Tünel Kavşağı’nın yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenleyecek. İhale, 28 Şubat 2017 tarihinde saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda yapılacak. Projeyi üstlenecek firma kavşağı 430 gün içerisinde tamamlayacak.