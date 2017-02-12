  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli 5 °C

O bölgeye tünel kavşak

»
O bölgeye tünel kavşak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki projeleri bir bir uygulamaya devam ediyor.

Sabancı Kavşağı ve yan yollarıyla D-100 trafiğini transit bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Köseköy Kavşağı’nda düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Dal-çık tünel kavşak şeklinde yapılacak projeyle bölgedeki trafik ışıkları ortadan kalkarak, araçların kesintisiz ulaşımı sağlanacak.    

 20 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ D-100

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2x2 şerit olarak uygulanacak.

 110 METRE TÜNEL

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel (dal-çık), 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin ton sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak. Çalışmada dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirilecek. 

 İHALE 28 ŞUBAT’TA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Köseköy Tünel Kavşağı’nın yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenleyecek. İhale, 28 Şubat 2017 tarihinde saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda yapılacak. Projeyi üstlenecek firma kavşağı 430 gün içerisinde tamamlayacak.

Bu haber toplam 6286 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 5
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • SYKP’den “Hayır”11 Şubat 2017 Cumartesi 09:06
  • "Emekçiler ‘hayır’ diyor"10 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Hürriyet’ten Bakan Soylu’ya sorular09 Şubat 2017 Perşembe 10:59
  • Eğitim Sen, son ihraçları kınadı09 Şubat 2017 Perşembe 10:56
  • ADD’den Varlık Fonu tepkisi09 Şubat 2017 Perşembe 10:05
  • CHP İzmit’te Hayır’ı Hayırettin anlatacak09 Şubat 2017 Perşembe 10:03
  • İzmit Meclisi toplanıyor 07 Şubat 2017 Salı 09:11
  • Başkan Baran, çalışmaları yerinde inceledi06 Şubat 2017 Pazartesi 20:27
  • Eşmeli şimdi rahat05 Şubat 2017 Pazar 20:32
  • Körfez’de metruk binalar yıkılıyor05 Şubat 2017 Pazar 13:10
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bu yaz, bir şeyleri değiştirelim
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti