  • BIST 100.650
  • Altın 142,283
  • Dolar 3,6224
  • Euro 4,1297
  • Kocaeli 27 °C

O canileri yüzlerce kişi linç etmek istedi

»
O canileri yüzlerce kişi linç etmek istedi
Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile anneyi ve 11 aylık oğlunu vahşice öldüren zanlılar Birol K. ve Cemal B.'nin getirildiği adliye önünde gerginlik yaşandı. Öfkeli vatandaşlar bir kişiyi tekme tokat dövdü.

Kaynarca'da 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 11 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı.

Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar 'idam isteriz' diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kalabalığın bir kişiyi dövmeye çalıştığı görüldü. Kim olduğu bilinmeyen şahıs polis tarafından kurtarıldı.

Kaynarca Kaymakamlığı’na vekalet eden Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli adliye önüne gelerek kalabalığa sakin olmaları uyarısında bulundu. Kaymakam Çiçekli’nin konuşmasının ardından kalabalık sakinleşti.

İki zanlı ise adliyede. Bölgeye bir polis otobüsünün de getirildiği görüldü. 

Bu haber toplam 1214 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sakarya'da vahşet! Hamile kadına tecavüz ettiler, sonra...06 Temmuz 2017 Perşembe 23:11
  • 5 metrelik su kuyusuna düştü!06 Temmuz 2017 Perşembe 15:51
  • Cami hırsızı tutuklandı06 Temmuz 2017 Perşembe 14:48
  • Kendini ağaca astı06 Temmuz 2017 Perşembe 13:03
  • D-130'da korkutan kaza! 5'i çocuk 10 yaralı06 Temmuz 2017 Perşembe 11:28
  • 81 ilde dev zehir operasyonu05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:55
  • Şüpheli kişinin üzerinden bakın ne çıktı?05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:41
  • DEAŞ'lı teröristlerin büyük planı, polis sayesinde bozuldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:03
  • Adalet Yürüyüşü'ne saldırı son anda önlendi05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:47
  • Eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:04
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti