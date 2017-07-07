O canileri yüzlerce kişi linç etmek istedi

Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile anneyi ve 11 aylık oğlunu vahşice öldüren zanlılar Birol K. ve Cemal B.'nin getirildiği adliye önünde gerginlik yaşandı. Öfkeli vatandaşlar bir kişiyi tekme tokat dövdü.

Kaynarca'da 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 11 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı.

Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar 'idam isteriz' diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kalabalığın bir kişiyi dövmeye çalıştığı görüldü. Kim olduğu bilinmeyen şahıs polis tarafından kurtarıldı.

Kaynarca Kaymakamlığı’na vekalet eden Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli adliye önüne gelerek kalabalığa sakin olmaları uyarısında bulundu. Kaymakam Çiçekli’nin konuşmasının ardından kalabalık sakinleşti.

İki zanlı ise adliyede. Bölgeye bir polis otobüsünün de getirildiği görüldü.