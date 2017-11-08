O devir artık bitiyor

Oda binasındaki toplantıda Beçet, muhasebeci ve mali müşavir mesleğinde yeni bir devrin başlayacağından söz ederek “Bizim meslekte artık kayıt tutma devri bitiyor. Bunu artık bilgisayar programları yapıyor. Robotlar yapacak” ifadelerini kullandı. Beçet, Maliye Bakanlığı’ndan ücret listesinin kendi lehlerine çıkması için TÜRMOB’un baskı yapması düşündüğünü de dile getirdi.

EĞİTİMDE İLK DÖNEM TAMAMLANDI

KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen’e vekaleten toplantıya başkanlık yapan KSMMMO Yardımcısı Tülin Keçeci Güngör, ”Bilirkişi eğitimlerimizin birinci dönemini tamamladık. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Yrd. Doç. Aytaç Köksal ve Yrd. Doç. Levent Biçer tarafından gerçekleştirilen eğitime toplam başvuru sayısı 247 idi. Kendi isteği ile 7 kişi ayrıldı. 4 kişide kursunu bir sonra ki döneme bıraktı” dedi.

BİLGİLENDİRME SUNUMU

Program Oda Meclisi bünyesinde oluşturulan “Arabuculuk Çalışma Komisyonu” tarafından hazırlanan sonuç raporu meclise sunuldu. Verilen aranın ardından toplantı Uyumsoft Bilgi Sistemeri A.Ş personelleri “E-Fatura, E-Defter ve E-Serbest Meslek Makbuzu“ düzenlenmesi konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Program SMMM adayı Ahmet Çiftçi’nin “ Mali Vergiler Reformu ve Hazine Avalli Poliçe” isimli projesinin sunumu ile sona erdi.

Bu arada, KSMMMO yönetiminin 12 Kasım Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında stajyer muhasebecilerle bir araya gelerek, sorunları tartışacakları açıklandı.