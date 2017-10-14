O dolandırıcı tutuklandı

Başiskele'de yaşayan 32 yaşındaki A.U.'yu telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak soruşturma kapsamında altın ve paralarını vermesini istedi. Görüşme bittikten sonra 10 bin 200 lira ve 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını hazırlayan A.U., durumdan şüphelenince polisi aradı. Polis, A.U. ile İ.D. arasında tekrar iletişimi sağlayarak, buluşma yerini ayarladı. A.U. ve şüpheli İ.D., belirlenen adrese gelirken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri de hazırlıklarını tamamladı ve beklemeye başladı. Ekipler, buluşma noktasında A.U.'dan para ve altınları teslim alan İ.D.'yi suçüstü yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İ.D daha sonra adliyeye sevk edildi. İ.D çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.