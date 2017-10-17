  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. O eski halinden eser yok şimdi

O eski halinden eser yok şimdi

O eski halinden eser yok şimdi 1111

Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç'ın yeni hali şaşırtıyor.