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O esnaf hakim karşısına çıktı

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O esnaf hakim karşısına çıktı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu esnafa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla tutuklu esnaf Yalçın Şentepe ile avukatı Yüksel Genç katıldı.

Duruşmada söz verilen Şentepe, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Avukatı Genç de hazırlanan raporda, müvekkilinin aleyhinde olan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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