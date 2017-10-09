O film İzmit'te çekiliyor

İzmit yeni bir filme daha ev sahipliği yapıyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 1913 yılında faizsiz bankacılık sistemini anlatan 'İnfial 1913' filminin setini ziyaret etti. Başta Kapanca Sokak, Akçakoca bölgesi olmak üzere çeşitli yerlerde çekimleri devam eden film setine giden Başkan Doğan, oyuncularla sohbet etti. Doğan çekilen filmlerin hem bölgeye hem de şehre önemli katkıları olduğunu söyledi. Tarih Koridoru Projesi için verilen büyük emeklerin meyvelerini vermeye başlamasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Doğan, "Proje kapsamında şimdiye kadar 25 milyon liranın üzerinde bir harcama yapılarak onlarca tarihi eseri restore ettik. Onlarca tarihi çeşme, konak, cami, hamamı onararak tanıtımı içinde çalışmalar gerçekleştirdik. Bu eserlerimizin filmciler için çekim mekanı olması bizim için ayrı bir gurur" dedi.

Doğan, Kapanca Sokak, Akçakoca Osmanlı Meydanı olmak üzere İzmit'in tarihi mekanlarının turistlerin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Şehrimizin tanıtımı için turizm ofislerini faaliyete geçirdik. İzmit'in tarihi ve turistik yerlerini gösteren İngilizce ve Türkçe kitapçıklar ve haritalar hazırladık. İzmit'imizi öncelikle şehirde yaşayanlara tanıtılması için 'Turizmit' etkinliği düzenlenmeye başladık. Turlar sayesinde şimdiye kadar binlerce kişi yaşadıkları şehri daha yakından tanıma imkanı buldu. Tüm halkımızı tarihini yeniden görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.