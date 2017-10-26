O fırının sahibi serbest
İzmit'te 27 Eylül günü bir fırında çalışan 19 yaşındaki Ali Akdeniz, yük asansörü ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından tutuklanan fırın sahibi adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Olay, 27 Eylül akşam saatlerinde Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınında meydana gelmişti. Ekmek fırınının imalathanesinde çalışan 19 yaşındaki Ali Akdeniz, hazırlanan hamur dolu kazan ile 3. kattan yük asansörüne bindi. Asansörle zemine inmek isteyen Akdeniz, bir anda asansör ile duvar arasına sıkıştı. Yük asansörünün hareketini devam ettirmesi sonucu genç olay yerinde hayatını kaybetmişti.
FIRIN SAHİBİ SERBEST
Olayla ilgili yapılan incelemenin ardından ekmek fırınının sahibi Ferruh S.'yi 28 Eylül günü gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen Ferruh S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fırın sahibi Ferruh S.'nin bugün adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
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