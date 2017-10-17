O firmaya bir yıl men cezası

Denetim kurullarına uymadıkları gerekçesiyle cezalandırılan firmalar arasında Gebze’de kurulu Işın Yapı Denetim Ltd. şirketi de yer alıyor. Bu şirket, bir yıl boyunca faaliyetten men edildi. Bu şirkette çalışan teknik elemanlar da 1 yıl boyunca başka bir şirkette çalışamayacaklar.