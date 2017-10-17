O firmaya bir yıl men cezası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de Türkiye genelinde çok sayıda yapı denetim firmasına verilen cezaları açıkladı.
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Denetim kurullarına uymadıkları gerekçesiyle cezalandırılan firmalar arasında Gebze’de kurulu Işın Yapı Denetim Ltd. şirketi de yer alıyor. Bu şirket, bir yıl boyunca faaliyetten men edildi. Bu şirkette çalışan teknik elemanlar da 1 yıl boyunca başka bir şirkette çalışamayacaklar.
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Etiketler : Gebze, ceza, Resmi Gazete
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