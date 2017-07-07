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O gaspçılar tutuklandı

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O gaspçılar tutuklandı
İzmit'te duruşma için il dışından geldiği öğrenilen bir avukatı gasbettiği öne sürülen biri kadın 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir duruşmaya katılmak için Bursa'dan İzmit'e gelen avukat F.G, Veli Ahmet Mahallesi Sumak Sokak'ta 5 kişi tarafından gasbedildi.Avukat F.G'nin üzerinde bulunan bin 800 lirasını alan zanlılar, daha sonra F.G'yi ölümle tehdit ederek olay yerinden kaçtı.

Avukatın şikayetçi olması üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri A.G, Y.D, M.Ş, Ö.D. ve M.T. İzmit'te gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Kerim YAVUZ

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