O genç kız, bu defa intihar girişiminde bulundu

Üniversiteli genç kız, bu defa intihar girişiminde bulundu.

İzmir'den yarıyıl tatili için geçen Cuma günü Karamürsel'de yaşayan ailesinin yanına gitmek üzere otobüs bileti almasına rağmen evine gitmeyip ortadan kaybolan ve 3 gün sonra Alanya'da bulunup, ailesine teslim edilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğba Nur U., bu defa Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize girerek, intihar girişiminde bulundu. Psikolojik sorunları bulunduğu ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genç kız, çevredekiler ve polis tarafından kurtarıldı.

NOT BIRAKTI



İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan 19 yaşındaki Tuğba Nur U., iddiaya göre yarı yıl tatili için Karamürsel'de yaşayan ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kızın, halasıyla kaldığı evdeki eşyalarının arasında bulunan mektupta, "Beni aramayın, ben artık Tuğba değilim" yazılı olduğu öğrenildi.



Karamürsel'de ailesiyle yaşayan ve geçen yıl Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan Tuğba Nur U., üniversite eğitimi için kente geldi. İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde yaşayan halasının evine yerleşen genç kız, okulun yarı yıl tatiline girmesinin ardından geçen Cuma günü ailesinin yanına dönmek için otobüs bileti aldı. Halası ve eniştesinin şehirlerarası otobüs terminaline bıraktığı Tuğba Nur U., iddiaya göre Kocaeli'ye varması gereken saatte gitmeyince yakınları kendisini aramaya başladı. İzmir ve Kocaeli'ndeki yakınları, otobüs firmasının yetkilileriyle görüştüğünde, genç kızın otobüse hiç binmediğini öğrendi ve şaşkına döndü. Genç kızın İzmir'de kaldığı evdeki odasında yapılan incelemede, bir not bıraktığı ortaya çıktı. Buna göre notta, "Beni aramayın, ben artık Tuğba değilim" yazılı olduğu öğrenildi. Üniversite öğrencisi Tuğba Nur U.'nun odasındaki eşyalar arasında çıkan alışveriş fişinde ise genç kızın çadır, bot ve peruk gibi eşyalar aldığı anlaşıldı. Ayrıca, genç kızın not defterlerini inceleyen yakınları, psikolojik sorunları olduğunu fark etti. Geçen Cuma gününden bu yana haber alınamayan Tuğba Nur U.'nun bulunması için yakınları, polis ve jandarmaya başvurdu. Yakınları, üniversiteli kızın fotoğraflarını da sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak görenlerden yardım istedi. Genç kız, dün Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunup, yakınlarına teslim edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



Ailesine teslim edilen Tuğba Nur U., bu defa Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ortaya çıktı. Evden kaçarak Gelibolu'ya geldiği öğrenilen genç kız, bugün öğlen Hamza Koy, Fener Mevkii'nde, denize girerek, intihar girişiminde bulundu. Genç kız, kendisini fark eden çevredekiler ve olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi'ne getirilen Tuğba Nur U., buradaki tedavisinin ardından İzmir'den gelen bir yakınına teslim edildi. Daha önce de benzer şekilde daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kız, yakını ve polis eşliğinde tedavisine devam edilmek üzere Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne götürüldü.