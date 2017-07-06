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O hastaneye yeni poliklinikler

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O hastaneye yeni poliklinikler
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yeni poliklinikler açılacak.

Hastane Yöneticisi Yüksel Pehlevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede yeni polikliniklerin açılması için çalışmalara başlandığını belirtti. 

Hastanede tadilat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Pehleven, şunları kaydetti:

"Halkımıza hizmet için biz hastane yönetimi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünkü tadilatımız da ilk olarak hastanemizin koridorlarındaki tadilatımızı yaptık. Tuvaletlerimizi yeniledik. Bunun yanı sıra hastanemizde bulunan MR binasını bir değişiklik yapmak için tadilata başladık. Hastalarımızın ultrasona girmesi için verilen günleri en asgariye çekmek için eski MR binasını ultrason odasına çevirmek için tadilata başladık. Şu anda çalışmalarımız süratle devam ediyor. En kısa sürede hizmete girmesi için çalışmalarımız sürüyor. Eski MR binamızda 3 ultrason, 2 normal poliklinik ve bir toplantı salonu oluşturuyoruz. Yine hastalarımız için en önemli olan bir randevu sistemi ise hastanemizde kios cihazını kurduk. Hastalarımız hastanede bu cihazda istediği doktorlarımızdan Randevu alabilirler. Bir de hastanemizde günü birlik tedavi bölümünü hizmete koyduk. Burada hastanelerimiz rahatsızlığına göre gün içerisinde tedavi edilerek taburcu ediliyor. Biz hastane yönetimi olarak halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

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