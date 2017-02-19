O hat yoğun ilgi görüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na başlatılan 250 hat numaralı otobüs seferleri yoğun ilgi görüyor.

2016 yılının kasım ayı içinde başlayan seferlerle bugüne kadar binden fazla yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek için 250 No’lu otobüsü kullandı. Sabiha Gökçen’den yurt içi ve yurt dışına uçacak Kocaelililer, Otogar’dan başlayan seferlerle havalimanına kolaylıkla ulaşabiliyor.

24 SAAT KESİNTİSİZ SEFER

İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler, günün 24 saati kesintisiz olarak her saat başı yapılıyor. 60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar güvenli bir şekilde havalimanına ulaşıyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımda artık Büyükşehir’in araçları tercih ediliyor. Bu hizmetten faydalanan yolculardan biri olan 22 yaşındaki Abdülhamid Turan, “Büyükşehir’in yapmış olduğu özel uygulamayla rahatlamış durumdayız. Kolay ulaşım sayesinde evimizden, ailemizle daha çok vakit geçirerek çıkıyoruz. Bizim için iyi bir uygulama oldu. Uygulama için belediyemize teşekkür ediyoruz. Bir saat gibi bir sürede havaalanına ulaşıyoruz. Öğrenciler için de güzel bir hizmet oldu” dedi.

EKONOMİK VE HIZLI

Yurt dışında okuduğunu belirten Zeynep Turan da şunları söyledi; “6 ayda bir 3-4 kez havaalanına gitmek durumunda kalıyoruz. Ailemiz bizi bıraktığında bu hem onlar için zor oluyor, hem de bizim için zor oluyor. Bu otobüs hem ekonomik, hem de hızlı ulaşım sağlıyor. Ayrıca bu otobüslerde wi-fi de var. Yolumuz uzun internete bağlanıp, rahatça yolculuk yapabiliyoruz. Yer açısından da rahat, kendimiz oturabildiğimiz gibi eşyalarımızı da taşıyabiliyoruz. Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz.”

VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

Nursel Arslanalp ise “Otobüslerin Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri çok güzel bir uygulama oldu. 200 numaralarla İstanbul istikametine gidiyor, sonra tekrar aktarma yapmak zorunda kalıyorduk. Direkt Sabiha Gökçen Havalimanı’na böyle bir servis çok iyi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Bizler için çalışıyorlar. Çok büyük bir hizmet” ifadelerini kullandı.

UYGUN FİYAT

Meryem Öztürk adlı yolcu ise fazla beklemeden saat başı Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım sağlanmasının güzel bir uygulama olduğunu ifade ederken, İlknur Raşitoğlu da Büyükşehir’e bu kolaylıktan dolayı teşekkür etti.

OTOGAR-SABİHA GÖKÇEN HATTI DURAKLAR

OTOGAR

OTOGAR IŞIKLAR

YAHYA KAPTAN KANDIRA YOLU

KANDIRA SAPAĞI

TRAFİK ŞUBE D-100

HALKEVİ D-100

ORDUEVİ

KURUÇEŞME IŞIKLAR

ÇENESUYU D-100

DERİNCE GEÇİT

DERİNCE 44 EVLER SOPALI SAPAĞI

95 EVLER

KÖRFEZ BELEDİYESİ

HEREKE D-100

DİLOVASI MERKEZ D-100

GEBZE ANİBAL

GEBZE ESKİHİSAR

GEBZE TOPÇULAR

GEBZE FENİŞ

GEBZE YENİ MAHALLE

SABİHA GÖKÇEN

SABİHA GÖKÇEN-OTOGAR HATTI DURAKLAR

SABİHA GÖKÇEN

GEBZE YENİ MAHALLE

GEBZE FENİŞ

GEBZE TOPÇULAR

GEBZE ESKİHİSAR

GEBZE ANİBAL

DİLOVASI MERKEZ D-100

HEREKE D-100

KÖRFEZ BELEDİYESİ

95 EVLER

DERİNCE 44 EVLER ÜST GEÇİT

DERİNCE GEÇİT

ÇENESUYU D-100

KURUÇEŞME SGK

ESKİ CEZAEVİ

ORDUEVİ

HALKEVİ D-100

TRAFİK ŞUBE D-100

KANDIRA SAPAĞI

YAHYA KAPTAN KANDIRA YOLU

OTOGAR