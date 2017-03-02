O hırsız tutuklandı!

Gebze'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, son günlerde ilçede baş gösteren çok sayıda hırsızlık olayı nedeniyle çalışma başlattı. Teknik takip sonucu, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen Ferdi Ç, Çayırova ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

Zanlının evinde yapılan aramada 5 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ile bunlara ait 100’den fazla dolu fişek ve mermi çalıntı dizüstü bilgisayar ile televizyon ele geçirildi.

Ferdi Ç, emniyetdeki sorgısunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.