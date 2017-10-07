O ilçe didik didik arandı

12 GRUP 138 PERSONEL

Derince ilçe Emniyet Müdürlüğüne takviye olarak Asayiş, Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ve Körfez ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 12 ayrı grup halinde toplam 138 personel ile sabit yol arama kontrol noktalarında ve umuma açık yerlerde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

YOKLAMA KAÇAĞI 4 KİŞİ YAKALANDI

Kimlik kontrolü yapılan 1184 şahıstan, aralarında yoklama kaçağı olarak aranan 4 şüpheli yakalandı. Uygulamada, 0,8 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem yapıldı.

4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kontrol edilen 50 iş yerinden iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan 1 iş yerine ve dernek açma izni olmayan 1 derneğe idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi. Sabit yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan 218 araçtan 9 araç sürücüsüne 855 TL idari para cezası uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi.

Kerim YAVUZ