O ilçede kış tarifesi başladı
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Karamürsel’de ilçe içi toplu taşımada yaz aylarında çarşı içi-hastane güzergahında minibüsler 06.10’da sefere başlıyor, gece 23.00’e kadar devam ediyordu. 16 Ekim’den itibaren kış tarifesine geçildi. Artık Halı saha önünden son aracın 21.30’da kalkacağı açıklandı.
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Etiketler : kış tarifesi, Karamürsel
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