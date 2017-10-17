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O ilçede kış tarifesi başladı

O ilçede kış tarifesi başladı

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Karamürsel’de ilçe içi toplu taşımada yaz aylarında çarşı içi-hastane güzergahında minibüsler 06.10’da sefere başlıyor, gece 23.00’e kadar devam ediyordu. 16 Ekim’den itibaren kış tarifesine geçildi. Artık Halı saha önünden son aracın 21.30’da kalkacağı açıklandı.

 

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