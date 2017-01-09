Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
77.168
Altın
141,744
Dolar
3,7338
Euro
3,9342
Kocaeli
0 °C
O ilçede okullar tatil
İzmit Sanayi’de mesleki eğitim
Tribün liderinden taraftarlara kahvaltı
Türk Ocakları Korosu, 20 Ocak’ta konser verecek
Mehmet Güngör C klasmanda görev yapacak
Enes Kanpara klasmana çıktı
Aliberk Tetik, Gürsuspor’a geçti
"Kent Tarihinde İz Bırakanlar" resim sergisi 41 Burda’ya taşındı
Sokak hayvanları unutulmadı
Yenikentli kızlar ikinci yarıya iyi başladı
Hafta içindeki amatör maçlar da tatil edildi
Dışarda kar, Dolphin’de tiyatro
Kocaelispor, Tekirdağ’ı gözüne kestirdi
Tekirdağspor kadrosunu korudu
Kireçocakları, Tavşantepe’den Emre Akyol’u transfer etti
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
YAŞAM
PERDE ARKASI
EĞİTİM
EKONOMİ
SAĞLIK
SERİ İLANLAR
GENEL
DİĞER »
BİLİM, TEKNOLOJİ
BÖLGE
SAĞLIK-SAĞLIK
O ilçede okullar tatil
Ana Sayfa
»
Yaşam
09.01.2017 17:20
Kandıra'da okullar yarın (salı) tatil edildi.
Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken Twitter hesabından yağtığı açıklamada tatil haberini duyurdu.
Bu haber toplam 31 defa okunmuştur
Etiketler:
Kandıra
,
okul
,
tatil
,
Kocaeli
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Kocaeli ‘Kar’tpostalları
Yuvacık Barajı'nın havadan görüntüsü büyüledi
Kocaeli'nin her yeri bembeyaz
Kazak giyen sevimli tavuklar
Diğer Haberler
O ilçede okullar tatil
Kandıra'da okullar yarın (salı) tatil edildi.
Sokak hayvanları unutulmadı
Kar yağışının etkili olduğu son günlerde Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını unutmadı.
Gölcük'te evde bakım hizmeti
Gölcük'te, Necati Çelik Devlet Hastanesi evde bakım ekibi, olumsuz hava şartlarına rağmen hizmetlerine devam ediyor.
Karamürsel’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Karamürsel'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
‘15 Temmuz ve Sistem Değişikliği’ konferansı ertelendi
Metin Külünk’ün konuşmacı olarak katılacağı ’15 Temmuz ve Sistem Değişikliği’ konulu konferans ertelendi.
Adliye çatısından düşen buzlar tehlike saçtı
Kocaeli’de 3 gündür devam eden kar yağışı sonrasında adliye binası çatısında oluşan ve zaman zaman merdivenlere düşen buz sarkıtları, vatandaşlara tehlikeli anlar yaşattı.
Doğan Cüceloğlu’nun semineri ertelendi
09 Ocak 2017 Pazartesi 15:42
Çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı
09 Ocak 2017 Pazartesi 12:20
Başkanların kar keyfi
09 Ocak 2017 Pazartesi 11:31
Kocaeli ‘Kar’tpostalları
09 Ocak 2017 Pazartesi 11:28
Yuvacık Barajı'nın havadan görüntüsü büyüledi
09 Ocak 2017 Pazartesi 10:35
Kara, buza dikkat!
09 Ocak 2017 Pazartesi 10:30
Karda poşetli eğlence
08 Ocak 2017 Pazar 19:23
Çatıya ayağı sıkışan güvercini itfaiye böyle kurtardı
08 Ocak 2017 Pazar 15:41
İzmit’te 2016 yılında bin 461 iş yeri açıldı
08 Ocak 2017 Pazar 15:18
Körfez’de ekipler kar nedeniyle hem yolları açtı hem de insanların yardımına koştu
08 Ocak 2017 Pazar 15:17
ÖNE ÇIKANLAR
1/20
FOTO GALERİ
Kocaeli ‘Kar’tpostalları
Yuvacık Barajı'nın havadan görüntüsü büyüledi
Kocaeli'nin her yeri bembeyaz
Kazak giyen sevimli tavuklar
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
İzmit'te korkutan kaza!
Çakmak Market’te kayyum kalktı
Yuvacık Barajı'nın havadan görüntüsü büyüledi
Çınarlıkent’te son satışlar
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
YAZARLAR
İsmet ÇİĞİT
Yapılması gereken her şeyi yapıyorlardı
İbrahim ELGİN
BİRBİRİMİZE KALLEŞLİK DEĞİL, KARDEŞLİK EDELİM
Ali GÜNDOĞDU
İzmit Belediyesi’nin İzmit’teki ilk icraatı
Zümrüt SEVİNÇ
YENİ UMUTLAR
İlksen ÇAĞLAYAN
Kendin İçin
Sevcan TAMER
KURAN’I BİR ANLAYABİLSEYDİK…
Süleyman PEKİN
“ KAHIR – SABIR DENGESİNDE BİR İMTİHAN ”
Alaattin KÖKSAL
İKTİDAR MUHALEFET BİRBİRİNİN ALTERNATİFİDİR
Mustafa OKÇU
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
M.Zeki CANŞİ
REİNA SALDIRISI VE ÇİFTE STANDART!
Hayrettin ALBAYRAK
5 isme, özel olarak teşekkür etmeliyiz
Yıldız ANDİÇ
Hiç yılbaşı havasına giremedik
Turgay ENÇ
KARDEŞCE
Hayri KARA
BENDEN SÖYLEMESİ
Dündar Emir ÇİĞİT
2 puanı Gölcük’te bıraktık
Mehmet SÖNMEZOĞLU
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ SEVMEK VE O’NA İTAAT ETMEK
Erdoğan ÇALIN
YA BİR YOL BUL
İbrahim GÜRSEL
Bu görevlerin ağırlığını çok iyi anlamalıyız
H.İbrahim KAHRAMAN
Aydın vatandaş sorumluluğu
Erdoğar Kılıçcan
KOCAELİSPOR’UN MUSTAFA KEMAL’İ…
Şükrü HATUN
Çocuklarda Tiroid Hastalıkları: Erken Tanı Niçin Önemli?
Uğur ULUDAĞ
Bu kez favori kazandı
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
Profesyonel kayakçılara taş çıkartan çocuk
Ölmek üzere olan balinayı kurtaran güzel insanlar!
Blade Runner 2049 filminin beklenen fragmanı yayınlandı
Yapışık ikizlerinin ayrıldıktan sonra ilk karşılaşma anları
1
2
3
4
5
6
7
8
KÜLTÜR SANAT
Türk Ocakları Korosu, 20 Ocak’ta konser verecek
Türk Ocakları Kocaeli Şubesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de adını duyurmaya başladı.
"Kent Tarihinde İz Bırakanlar" resim sergisi 41 Burda’ya taşındı
Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği, "İzmit Tarihinde İz Bırakanlar" isimli yağlı boya resim sergisini kentle buluşturuyor.
Dışarda kar, Dolphin’de tiyatro
Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun (KBT) çocuk oyunculara yönelik 7.Sahnesiz Oyunlar Buluşması tiyatro etkinliklerinin yenisi Dolphin AVM’de başladı.
"Payitaht Abdülhamid" şubatta izleyiciyle buluşacak
Kocaeli'deki Seka Film Platosu'nda çekimlerine başlanan, 34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını konu alan yeni yapım "Payitaht Abdülhamid" dizisi, şubat ayından itibaren TRT'de seyirciyle buluşacak.
BİLİM, TEKNOLOJİ
Twitter'a yeni özelliğini kullanıma açtı
Canlı yayın hizmetini Periscope uygulamasının altyapısı üzerinden kısa süre önce başlatan Twitter, 360 derece canlı yayın özelliğini kullanıma açtığını duyurdu.
KSO’dan Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’ne yakın ilgi
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi'ni ziyaret etti.
NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek
NASA, ekolojik değişimleri takip etmek amacıyla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek için güneş ışığına ihtiyaç duymaksızın lazer ışınlarını kullanarak bilgi toplayacak.
133 yeni canlı türü keşfedildi
Kaliforniya Bilimler Akademisi, 2016 yılında yapılan yeni keşiflerle canlı sınıflandırmasına 133 yeni hayvan ve bitki türü eklendiğini açıkladı.
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.