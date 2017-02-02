O ilçeye 24 saat sağlık hizmeti

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne bağlı hizmet veren Kartepe Semt Polikliniği’nde 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren 24 saat kesintisiz açıl sağlık polikliniği hizmeti verilmeye başlanıyor.

KANDAZ TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin Kartepe Semt Polikliniği’nde mesai saatleri dışında acil sağlık hizmeti verilmiyordu. Bu durum, Kartepe’de önemli sağlık sorunu yaratıyor, Kocaeli Devlet Hastanesi’nin de yükünü arttırıyordu. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ nezdindeki girişimlerinin sonuç verdiğini belirterek, “24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti Kartepe açısından çok önemli. Sayın Bakanlara ve diğer yetkililere teşekkür ederiz.” dedi.

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