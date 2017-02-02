O ilçeye 24 saat sağlık hizmeti

KANDAZ TEŞEKKÜR ETTİ
Kocaeli Devlet Hastanesi’nin Kartepe Semt Polikliniği’nde mesai saatleri dışında acil sağlık hizmeti verilmiyordu. Bu durum, Kartepe’de önemli sağlık sorunu yaratıyor, Kocaeli Devlet Hastanesi’nin de yükünü arttırıyordu. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ nezdindeki girişimlerinin sonuç verdiğini belirterek, “24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti Kartepe açısından çok önemli. Sayın Bakanlara ve diğer yetkililere teşekkür ederiz.” dedi.
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