O ilçeye 300 milyon liralık alt yapı yatırımı 

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve daire müdürleri ile birlikte belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, kısa süre içerisinde başlayacak olan alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı, merak edilen sorular cevaplandırıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez’in altyapısına neşter vuracağız. Sıkıntılı olacak, sabır gerektirecek” ifadelerini kullandı.

12 mahallede gerçekleştirilecek olan alt yapı çalışmalarında 259 kilometre içme suyu, 143 kilometre kanalizasyon, 31 kilometre yağmur suyu hattı yapılacak. Adeta Körfez’e neşter vurulacak olan çalışma yaklaşık 3 yıl boyunca devam edecek. 2017-2018 yılları içerisinde ilk etapta Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde ekipler çalışma yürütecek. Ayrıca Atalar Mahallesi’nde bulunan ve sahile geçişi sağlayan hemzemin geçitteki su baskını için de ekipler ayrı çalışma yürütecek.

İSU’nun Körfez’de yapacağı çalışmanın büyüklüğü ise rakamlarla belli olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “259 kilometre içme suyu, 143 kilometre kanalizasyon, 31 kilometre yağmur suyu hattı yapılacak. 2 adet içme suyu terfi istasyonu yapacağız. 100 milyon liralık bir ihale yapıldı. 100 milyon liralık da malzeme alımı yapılacak. Çalışma sonrasında üst yapı için de 100 milyon liralık bir harcama hesaba katıldığında 3 yıl içinde 300 milyon liralık bir yatırım hayata geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

İSU’nun yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Yapmış olduğu başarılı faaliyetleri ve çalışmaları takdirle izliyoruz. İhale gerçekleştirildi ve firma hazırlıklara başladı. 3 yıl sürecek olan bir alt yapı faaliyeti olacak. Meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza bilgilendirme yapma amacıyla bir aradayız. Bu çalışmalar ile alt yapı sorunu tamamen bitirmiş olacağız. Alt yapı sorunu kalmayacak, sorunu kökten çözeceğimiz bir çalışma olacak” ifadelerini kullandı.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık da yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktarırken, “12 ilçeyi değerlendirdiğimizde uzun yıllardır alt yapısına dokunulmayan ilçelerden birisi Körfez’di. Kayıp kaçak oranı yüksekti. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kısa üre içerisinde kazmayı vuracağız.

Bundan sonrası beraber yürüteceğimiz bir süreç. Sizlere ihtiyacımız var. Bizim yaptığımız iş sıkıntılı bir iş. Kışın çalışırsanız çamur, yazın çalışırsanız toz oluyor. Herkes temiz su, kanalı aksın istiyor ama bunlar yapılırken de evinin önü kazılmasın istiyor. Sizlerin desteği olmadan bu iş olmaz. Bir ameliyat yapacağız şehirde. Ameliyat olan insanın canının yanmaması da mümkün değil. Hepinizden bu konuda destek istiyoruz. Bir sıkıntı olduğu zaman çalışmaların başında kontrol mühendislerimiz olacak. Yapılacak çalışma listesi zaten sizlere verilecek. Biz çalışma bitirdiğimiz bölgeyi belediyeye teslim edeceğiz, onlar asfaltlamasını yapacak bizler diğer bölgeye geçeceğiz. Minimum seviyede zarar vererek çalışma yürüteceğiz” dedi.

Ali Sağlık’ın konuşmalarının ardından meclis üyelerine çalışmalar hakkında İSU yetkilileri tarafından bilgiler aktarıldı.