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O ilçeye modern belediye binası ve kent meydanı

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O ilçeye modern belediye binası ve kent meydanı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’de inşa edilen yeni belediye binası ve kent meydanının tanıtım programı yapıldı.

D-130 Karayolu’nun hemen yanında yer alan belediye binası modern görünümüyle göze çarpıyor. Otoparkı, sosyal alanları ve meydanıyla Karamürsel Belediyesi artık bu yeni binada vatandaşlara hizmet verecek.

BİZİM İŞİMİZ HİZMET

Yeni belediye binasının ve kent meydanının tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Doç Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal ve Mustafa Altay, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Siyaseti laf atma, didişme, konuşma ve kavga vesilesi olarak görmüyoruz. Bizim işimiz hizmet. Vatandaşımızın bizi tercih etme sebebi hizmettir. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” dedi.

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BU BAŞARI HEPİMİZİN

Başkan Karaosmanoğlu şunları kaydetti: “İnsanı yaşatmak bu kültür ve medeniyet üzerinde yürüyen bütün medeniyet yolcularının rehberidir. İnsandan daha değerli bir varlık yok. Onun için insanın onurunu yükselteceğiz. Altyapısıyla, çevresiyle, ulaşımıyla, sağlığıyla, eğitimiyle kültürüyle şehirlerimiz her geçen gün daha sağlıklı, daha yaşanılabilir şehirler haline gelecektir. Karamürsel’de çok güzel işler yaptık. Başarılı işler yaptık. Bu başarı hepimizin. 2004 yılında Başbakanımız, Büyükşehir sorumluluğunu vermeseydi, bu değişimi yapmasaydı; bu eserleri ilçe belediyelerin tek tek yapması mümkün değildi.”

MEYDAN ŞEHRİN KİMLİĞİDİR

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu da konuşmasında, “Bir şehrin kimliği o şehrin meydanıdır. Karamürsel bugün bu meydanla özlenen kimliğine kavuşuyor. Belediye hizmet binasıyla da bir çatı altında etkin ve verimli hizmet sunulacak. Atalarımız denizle ilk olarak burada tanıştılar. Karamürsel Alp ilk donanmayı burada yaparak denizle tanıştırdı. Burada Türkiye’nin her bölgesinden insan birlikte huzur içinde yaşıyor. Bu aslında Türkiye’nin özetidir” dedi.

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ÖNEMLİ OLAN GÜZEL ESERLER BIRAKMAK

İnsanların en mutlu oldukları anlardan birinin hayal ettikleri şeylerin gerçekleştiği an olduğunu ifade eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım şunları söyledi:

“Bugün burada Karamürsel Belediyesi’nin yeni hizmet binasını tanıtıyoruz. Bu güzel eseri bugün devralıp en kısa zamanda iç tefrişatını yaparak Karamürsel halkımızın hizmetine sunacağız. İnsanlar fani. Hepimiz bir gün bu topraklardan göçeceğiz. Bu hayatta önemli olan şey arkanızda sizi rahmetle anacak evlatlar ve eserler bırakmaktır. Bu güzel eser bizim malımız değil. Biz bunları emanet aldık. Gelecek nesillere aldığımız gibi değil bir adım önde teslim etmek için çabalıyoruz.”

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ÜÇ BLOKTAN OLUŞUYOR

Üç blok halinde uygulanan projede 5 bin metrekare açık alanlı meydan yer alıyor. 2 bodrum, zemin ve 2 kattan oluşan yeni hizmet binasının bodrum katı 270 araç kapasiteli otopark olarak hizmet veriyor. Proje kapsamında Karamürsel’e yeni belediye binası ve modern bir kent meydanı kazandırıldı.

Yapının zemin katında müftülük, nikâh salonu, sinema salonları, dükkânlar, sığınak ve çalışma ofisleri bulunacak. 1. katı başkanlık makam odası ve çalışma ofisleri olacak yapının, ikinci katı arşiv ve çalışma ofisleri şeklinde planlandı. Binanın dış cephesinde traverten kaplama ve giydirme cephe uygulandı.

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