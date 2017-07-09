  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 22 °C

O ilçeye yaya köprüsü yapılacak

»
O ilçeye yaya köprüsü yapılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze D-100 Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde yaya köprüsü yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze D-100 üzeri Osman Yılmaz Mahallesi bölgesinde yaya köprüsü yapılacak. Çelik malzemeden imal edilecek olan köprü, Valilik Kampüsü önündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü’ne benzer olacak. Yeni yapılacak olan yaya köprüsü Gebze D-100 üzerindeki ilk büyük yaya köprüsü olacak.

87 METRE UZUNLUĞUNDA

Köprü, ilçenin kuzey ile güney yay trafiğinin akışını sağlayacak. Fatih Devlet Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar köprü sayesinde kolayca karşıdan karşıya geçebilecekler. 87 metre uzunluğa sahip olacak olan yaya köprüsü 4 metre genişliğinde yapılacak. Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör yer alacak.

 

870 TON ÇELİK

Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü yer alacak.  Yaya köprüsü çelik üst yapısı eğit gergin askılı olacak. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanılacak. Köprü tabliye kenarları cam korkuluk olacak. Köprünün yapımı için ihale düzenlenecek. 14 Temmuz’da yapılacak olan ihale Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

Bu haber toplam 762 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de 612 çocuk organ nakli bekliyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 22:57
  • Gültepeli gençler Sarısu’da kamp yaptı08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:49
  • Gölkay’da bakım çalışması yapıldı08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:47
  • İzmit Belediyesi’nin yardımları sürüyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:44
  • Başkan Doğan: “Bisiklet projemiz Türkiye’ye örnek oldu”08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:42
  • Doğal sesler insanları rahatlatıyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:40
  • Çocuklar, Harika Kanatlar’ı heyecanla izledi08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:35
  • Başkan Doğan: “İzmit’ten sevgimizi getirdik”08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:27
  • Meteorolojiden sıcak hava uyarısı08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:16
  • Gözünüzden kaçıyor olabilir! İşte elektrik faturanızı yükselten nedenler...08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti