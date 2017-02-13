O iş adamı tahliye edildi

Eski GESİAD Denetim Kurulu Üyesi Nevzat Kantar, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kapsamında tahliye edildi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 5 ayrı davada 6'sı tutuklu 14 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdıkları iddia edilen, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Gebze Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (GESİAD) eski yöneticileri, tutuklu Nevzat Kantar ile tutuksuz sanıklar A.K, M.C, A.D, H.İ, Ö.G, H.Y, F.A ve M.C ile avukatları katıldı.

Duruşmalarda, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarının yöneltildiği sanıklar hakkındaki iddianameler okundu. Kimlik tespitlerinin ardından, sanıkların savunmaları alındı.

Eski GESİAD Denetim Kurulu Üyesi Nevzat Kantar, dernekteki göreve kendisinin bilgisi dışında getirildiğini, Bank Asya'da 2003 yılında hesap açtırdığını, Gülen'in çağrısı üzerine hareket etmediğini öne sürdü.

"GENEL MÜDÜRÜN ÇÖPE ATTIĞINI GÖRDÜM"

Hakkındaki iddianamede bir ihbarcının, çalıştığı işyerine ait malların arasında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e ait kitapların, Mali ülkesine yasa dışı yollarla gönderildiği yönündeki suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Kantar, çalıştığı firmanın genel müdürünün darbe girişimi sonrası Fetullah Gülen'e ait olduğunu sandığı 4 koli kitap ve yayını çöpe attığını gördüğünü iddia etti. Kantar, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

GESİAD BAŞKANI: TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

Eski GESİAD Başkanı A.K ise derneğin yönetim kurulu üyelerinin çoğunu tanımadığını öne sürerek, derneğin FETÖ ile bağlantısının olduğunu bilmediğini ve ticari amaçla başkanlığı kabul ettiğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin taleplerine katıldıklarını belirterek, haklarında alınan mal varlıkları üzerindeki tedbirler ile adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.

NEVZAT KANTAR TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Nevzat Kantar'ın tahliye edilmesi kararının verilmesini, diğer taleplerin ise mahkemenin taktirine bıraktığını ifade etti.

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nevzat Kantar'ın adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kapsamında tahliye edilmesine, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartının kaldırılarak, yurt dışı yasağının devam etmesine ve mal varlıklarına konulan tedbir kararının devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- Diğer davalar

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer 4 ayrı duruşmaya tutuklu sanıklardan daha önce ihraç edilen polis memuru Davut Sarıtepeci, Yasin Denizli, İlyas Ar, Mehmet Özüpek ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Y. H. H. ile avukatları katıldı.

Duruşmalarda "silahlı terör örgütüne üye olmak " ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları suçlamalarının yöneltildiği sanıklar hakkındaki iddianameler okundu.

Kimlik tespitlerinin ardından, sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklar, ByLock kullandıkları ve FETÖ üyesi oldukları yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ve itirafçı olmak isteği mahkeme heyetince kabul edilen, özel bir okulda öğretmenlik yapan Y. H. H, kapalı oturumda savunma verdi.

Yasin Denizli ise suçsuz olduğunu, eşinin erken doğum yaptığını ve bebeğinin kuvözde tedavi gördüğünü belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Y. H. H ile Yasin Denizli'yi adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kapsamında tahliye edilmesine, diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.