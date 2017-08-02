  • BIST 106.455
  • Altın 143,979
  • Dolar 3,5326
  • Euro 4,1894
  • Kocaeli 26 °C

O iş yerlerine mühür!

»
O iş yerlerine mühür!
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptığı iş yeri denetimlerinde ruhsatı olmayan işletmeleri mühürleyerek faaliyetten men etti. 

Kartepe ilçesinde işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Haksız rekabetin önüne geçmek için ruhsat denetimleri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işletmeler mercek altına alındı. Ekipler, 3 bin 572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin kanun gereği, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere ruhsat almaları için süre verdi. Verilen süre ardından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsat almadan faaliyet göstermeye devam eden iş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Kartepe Belediyesi’nden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunan iş yerlerine izin verilmemektedir. İş yeri sahiplerinin belediyemize gelerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne müracaat edip ruhsatlarını almaları gerekmektedir. Aksi durumlarda yasal prosedürler uygulanmaktadır” dedi.

Bu haber toplam 705 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvan pazarı için ön kayıt şartı01 Ağustos 2017 Salı 22:35
  • Sürücüler dikkat! İzmit'in o bölgesinde güzergâh değişti01 Ağustos 2017 Salı 21:12
  • Bu ilçelerde oturanlar dikkat01 Ağustos 2017 Salı 17:12
  • Köşker’den Bayram’a hayırlı olsun ziyareti01 Ağustos 2017 Salı 15:47
  • “Paralarımızı çar-çur etmeyin”01 Ağustos 2017 Salı 15:23
  • Akçakoca’da istişare01 Ağustos 2017 Salı 15:21
  • Körfezli vatandaşlar, sağlığını düşünüyor01 Ağustos 2017 Salı 15:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizmişti! Gülşah Vali'ye gitti01 Ağustos 2017 Salı 15:13
  • Yılmaz'dan Down Kafe’ye ziyaret01 Ağustos 2017 Salı 14:55
  • Çelik’ten miting teşekkürü01 Ağustos 2017 Salı 14:41
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti