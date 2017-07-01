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O kamyon şoförü hakkında karar

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O kamyon şoförü hakkında karar
İzmit'te, çarptığı otomobilden inen anne ile 10 aylık bebeğini ezerek ölümüne neden olan kamyon sürücüsü Yavuz Eren Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, İzmit Yenişehir Mahallesi Otogar mevkiinde meydana gelen kazada, Yavuz Eren Ş. yeşil ışığın yanması ile hafriyat kamyonunu hareket ettirerek önündeki otomobile çarptı. Korku ile kucağındaki 10 aylık bebeği Ravza Miray ile otomobilden inen 34 yaşındaki Pınar Azaklı, arkadan gelen kamyonun altında kaldı. Kazada, Pınar Azaklı ile bebeği yaşamlarını kaybetti. Kazanın ardından aracıyla kaçan Yavuz Eren Ş. polisin kendisine telefonla ulaşması üzerine teslim oldu. 

Yavuz Eren Ş. emniyetteki ifadesinin ardından bugğn adliyeye sevk edildi. Yavuz Eren Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ile bebeğinin ölümüne neden olan kamyon şoförü: Cam güneşliğini indirince...

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