  • BIST 106.217
  • Altın 140,179
  • Dolar 3,5310
  • Euro 4,0513
  • Kocaeli 22 °C

O kanun tasarısı mecliste kabul edildi

»
O kanun tasarısı mecliste kabul edildi

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan kanun (Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) ile sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi konusunda getirilen çeşitli değişikliklere değindi.

Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin sanayici tanımına alındığını belirten Bulut, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin de Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı kapsamına alındığını, böylece bu firmaların yerli malı belgesi almaları ve kamu ihalelerinde % 15´lik avantajdan yararlanmalarının önünün açıldığını söyledi. Ayrıca yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla, sanayi siciline kaydolmaları için ön kayıt sistemi getirildiğine değinen Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, diğer gelişmeler hakkında da bilgi verdi.

“KOSGEB DESTEKLERİNDE ÖN ÖDEME ALINABİLECEK”
“Daha önce harcama belgesi karşılığı talep edilen destekler firmaların uzun süre alacaklı kalmalarına yol açıyordu. Yine kanunda yapılan bir başka düzenleme ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), söz konusu işletmelere verilecek destekler için belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda erken ödeme yapacak.

HAFTA SONU ÇALIŞMA İZNİ ALMA ZORUNLULUĞU KALKTI
Kanunla gelen bir diğer değişiklik de, sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Diğer yandan, OSB, Endüstri bölgeleri ve farklı konularda birkaç düzenlemeyi daha içeren Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u olumlu buluyoruz.” dedi.

Bu haber toplam 603 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de yıllarca görev yaptı, Cizre'de yaralı kurtuldu! Yürek burkan detaylar17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:22
  • Pedallar Demokrasi Şehitleri için çevrildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:21
  • TSK'dan son dakika açıklaması: 17 asker yaralandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:19
  • Hafızların Türk Bayrağı kareografisi Twitter’da gündem oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:29
  • Gölcük’te nöbet sonu17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:37
  • Darbeye direniş sosyal medyada başladı17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:36
  • “O gece uyusaydık  asla uyanamazdık”17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:35
  • OHAL’de inceleme başvuruları başlıyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:27
  • Vali Aksoy,"Türk milleti demokrasiye sahip çıktı"16 Temmuz 2017 Pazar 22:00
  • Tarhan'ın dokunulmazlığı kalkıyor mu?16 Temmuz 2017 Pazar 15:47
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti