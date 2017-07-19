O karikatürist özür diledi

İzmit'te, yere tükürmesi nedeniyle kendisini uyaran kişiye küfür edip darp eden karikatürist Erdoğan Demirkol, özür diledi.

Mart ayında meydana gelen olayda, İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde görevli Metin Özgül, Sabri Yalım Parkı'nda karikatür yapan Erdoğan Demirkol'u yere tükürmesi nedeniyle uyardı. Erdoğan Demirkol, Metin Özgül'e hakaret ve küfür etti. Zabıta ekipleri Erdoğan Demirkol'a Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesince Erdoğan Demirkol, Metin Özgül'e yumruk attı. Karikatürist Erdoğan Demirkol yaşanan olay nedeniyle özür dileyerek, "Öncelikle bir karikatür çizer olarak yaptığım hareketlerin kendime ve içerisinde bulunduğum topluma yakışmadığını ifade etmek istiyorum. Yaptığım hareket karşısında beni uyaran, ancak bir anlık gafletle uyarı amaçlı söylediği sözlerini yanlış anladığım ve daha sonra sinirle kendisine attığım yumruk nedeniyle, öncelikle şehir kamuoyundan ve kızgınlık esnasında 'istem dışı' olarak annesine yönelik söylediğim küfür nedeniyle özür dilerim" dedi.