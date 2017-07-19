  • BIST 106.902
  • Altın 140,702
  • Dolar 3,5291
  • Euro 4,0691
  • Kocaeli 24 °C

O karikatürist özür diledi

»
O karikatürist özür diledi
İzmit'te, yere tükürmesi nedeniyle kendisini uyaran kişiye küfür edip darp eden karikatürist Erdoğan Demirkol, özür diledi.

Mart ayında meydana gelen olayda, İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde görevli Metin Özgül, Sabri Yalım Parkı'nda karikatür yapan Erdoğan Demirkol'u yere tükürmesi nedeniyle uyardı. Erdoğan Demirkol, Metin Özgül'e hakaret ve küfür etti. Zabıta ekipleri Erdoğan Demirkol'a Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesince Erdoğan Demirkol, Metin Özgül'e yumruk attı. Karikatürist Erdoğan Demirkol yaşanan olay nedeniyle özür dileyerek, "Öncelikle bir karikatür çizer olarak yaptığım hareketlerin kendime ve içerisinde bulunduğum topluma yakışmadığını ifade etmek istiyorum. Yaptığım hareket karşısında beni uyaran, ancak bir anlık gafletle uyarı amaçlı söylediği sözlerini yanlış anladığım ve daha sonra sinirle kendisine attığım yumruk nedeniyle, öncelikle şehir kamuoyundan ve kızgınlık esnasında 'istem dışı' olarak annesine yönelik söylediğim küfür nedeniyle özür dilerim" dedi.

 

Bu haber toplam 421 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sona gelindi! Yakında açılıyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:00
  • Meteoroloji’den Kocaeli için son dakika uyarısı19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:14
  • Bunu yapan esnaflara ceza19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00
  • Pompalar hazır bekledi19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:36
  • Büyükşehir, her zaman engellilerin yanında18 Temmuz 2017 Salı 17:33
  • Savcı Dalaslan’a uğurlama yemeği18 Temmuz 2017 Salı 17:28
  • Hakan Uzel için endişeli bekleyiş18 Temmuz 2017 Salı 15:25
  • Sepetçi Konağı ve Müzesi'nin temelleri atıldı18 Temmuz 2017 Salı 14:54
  • Kocaelililere bir uyarı daha! Dikkat18 Temmuz 2017 Salı 13:26
  • Büyükşehir’den sertifikalı Pet Shop eğitimi18 Temmuz 2017 Salı 12:42
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti