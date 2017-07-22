O kavşak, 15 Aralık’a yetişmez

İl Koordinasyon Kurulu toplantıları, yılda 4 kez düzenleniyor. Bu toplantılara Vali başkanlık ediyor. İl genelindeki bütün devlet yatırımlarının durumu gözden geçiriliyor. Kaymakamlar, daire müdürleri, devletin yatırımcı kurumlarının üst düzey yetkilileri geliyorlar. Rapor veriyorlar.

2017 yılında Kocaeli’deki 2’nci İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, hafta başında yapıldı. Yeni Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli’de ilk kez Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Bu toplantıda öne çıkan konu, hiç kuşkusuz Karayolları 1’inci Bölge Müdür Yardımcısı Okan Gerçek’in sunumu oldu.

Karayolları’nın ilimizdeki bütün yatırımlarının aksayarak ve planlanandan çok daha uzun süre içinde bittiğini biliyoruz. D-130 karayolunun Gonca rampası mevkiinde çift yol çalışmasını hatırlarsınız. Sapanca yolunda 12-13 kilometrelik bölümün duble yol yapılması hikayesini de hatırlarsınız. 6 ayda yapılması gereken iş, 6 yılda bitmemişti. Ne çileler çekmiştik.

Karayolları, ilimizdeki bütün önemli ve büyük işleri, Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine yıkmaya alışmıştır. Şimdi devam eden en büyük proje, Kandıra Yolu’nun duble yol yapılması ve yine bu proje kapsamında bulunan Otogar Köprülü kavşağı inşaatı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bilgi veren Karayolları 1’inci Bölge Müdür Yardımcısı Okan Gerçek, Otogar kavşağındaki inşaatın 15 Aralık itibariyle biteceğini, köprülü kavşağın bu tarihte açılacağını söylemiş.

Otogar kavşağı projesi, İzmit trafiği için çok önemli. Bu nokta İzmit trafiğindeki en karmaşık, en sıkışık bölgedir. Köprülü kavşak bittiğinde büyük rahatlama olacak. Hemen her gün, devam eden bu inşaatın yanından geçiyorum. Hala köprülü kavşağın ayakları ortaya çıkmadı. Müteahhit çok keyfi çalışıyor. Çok yavaş çalışıyor. Köprülü kavşak inşaatı nedeniyle bölgedeki trafik karmaşası arttı ama, müteahhit firmanın “Hızlı çalışayım da bu işi bir an önce bitireyim” diye bir çabasını hiç görmüyorum.

Şimdi 15 Aralık için yetkili ağızdan vade verildi. Herkesle bahse girmeye hazırım. Otogar Köprülü kavşağı inşaatı bu tempoda 15 Aralık’ta bitmez. Kuşkusuz 2019’daki seçimlere kadar iş bitecektir. Ama müteahhite çok uzun süre verilmiş. Yayıla yayıla çalışıyorlar. Sayın Vali’nin, İl Koordinasyon Kurulu’nda kendisine yapılan sunumda ortaya konan vadeyi titizlikle takip etmesini diliyorum. Otogar kavşağı inşaatı 2018 yılının ilk yarısında bitsin ben razıyım. Tekrar ediyorum, 15 Aralık tarihi için bahse girmek isteyen varsa, bunu da seve seve kabul ederim. Umarım yanılıyorumdur. Umarım, verilen vade içinde bu köprülü kavşak biter. Ama Karayolları’nın bizim ilimizde o kadar çok sabıkası var ki, insanın bu vadeye inanası gelmiyor.

Pazarcı için yeni yatırım; ama balıkçı için “tık” yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana İzmit’te her türlü ihtiyacı karşılayacak bir kapalı pazar yeri projesi üzerinde çalışıyor. İzmit Kadıköy Mahallesi’nde çok geniş bir alanda kamulaştırma yapıldı. Büyükşehir, kamulaştırmalara büyük paralar ödedi. Pek çok kişi, istemeyerek işyerini, evini kaybetti. Bu alan üzerinde gerçekten çok güzel bir kapalı pazar yeri ve kapalı otopark yapıldı.

Ama pazarcılar bu tesisin yerini beğenmediler. Büyükşehir milyonlarca lira harcadığı kapalı pazar yerine pazarcıları sokamadı. Üst üste seçimler dönemine gelindiğinde, pazarcılar odası yöneticileri AK Parti ile masaya oturdu, “Biz Kadıköy Mahallesi’ndeki tesise gitmeyiz. Bize yeni kapalı pazar yeri yapın. “ dediler. Üstelik Doğu Kuşla Parkı’nın boş duran bölgesini istediler.

AK Parti siyaseti, pazarcıların bu talebini kabul etti. Aslında park olarak, yeşil alan olarak kalması gereken Doğu Kışla alanının boş bölümüne pazarcılar için yeni proje hazırlandı. Bu kez kamulaştırma masrafı yok. Ama pazarcılar için 20 milyon lira civarında bir para daha harcanacak.

Bu arada İzmit’in balık pazarı sorunu var. Topu topu 8 balıkçı, 2 manav dükkanı yapılacak. Yer belli, kamulaştırma yok. 500 bin TL, bilemediniz 1 milyon TL’ye mal olacak bir proje. 1 Eylül’de balık sezonu açılacak. Mevcut balık pazarı önünden tramvay geçiyor. Mevcut balık pazarındaki dükkanların birinden balık alacak olsanız, balık tezgahlarını biraz seyretmek isteseniz, arkanızdan poponuza tramvay çarpabilir.

İzmit’in 1 Eylül’de balık av sezonu başlamadan önce yeni Balık Pazarı’nı yapması gerekirdi. Pazarcı için önce 50-60 milyon TL harcanarak Kadıköy Mahallesi’nde dev kapalı pazar yeri yapıldı. Beğenmediler. 20 milyon TL’ye yeni bina yapılıyor. Üstelik şehrin en değerli yerinde. Balıkçı ise garip. Sesi çıkmıyor. Balık şehri İzmit’te 1 Eylül’den itibaren balık alacak yer bulamayacağız.

Palamutlar gelecek, sandık sandık hamsiler. Nadide balıklar gelecek. Biri Ereğli’de, diğeri Başiskele sahilinde iki büyük balık mezat yerimiz de var. Ama perakende balık satan dükkanlar, balık alanlara limon, marul, salatalık, taze soğan satan dükkanlar olmayacak.

İzmit içinde seyyar balık tezgahları dolaşacak. Temizlenen balıkların artıkları şehrin içinde kokacak. Topu topu 10 dükkanlık basit bir balık pazarına hala başlayamadık. Ama pazarcılar için ikinci dev kapalı pazar yeri binasını yapmak için yola çıktık. Benim içime sinmiyor. Sizin içinize siniyor mu?

Tatilde depremi yaşamak

Biz buralarda 7.4’ü görmüşüz; 6.3’ten korkacak halimiz yok. Ama dünyanın neresinde bir deprem olduğunu duysak, içimiz sızlıyor.

Önceki gece Ege Denizi içinde, Kos Adası merkezli 6.3 büyüklüğünde kuvvetlice bir deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye kıyılarında da Bodrum ve Datça’da kuvvetlice hissedildi. Hatta belli ki Bodrum Gümbet’te küçük bir tsunami olmuş. Şu sıralar oralarda hepimizin tanıdıkları, sevdikleri var. Deprem haberini alınca her ne kadar haberlerde “Can kaybı yok” denilse de bizim buralarda içimiz sızlıyor.

Tatilde depremi yaşamak bir başka büyük şok olsa gerek. Bodrum, Datça’da bulunanlar bu şoku yaşadılar. Dün sabah erkenden önce Datça’da tatilde bulunan arkadaşım, kardeşim Ahmet Kobak’ı aradım. Nedense bir ses duymak istedim. Kobak ailesi eserli. 18 yıl önce 17 Ağustos sabahı İzmit Kozluk Mahallesi’ndeki evlerinde yaşadıkları büyük depremden sonra, huzurlu bir tatil için bulundukları Datça’da da elbette bir hayli korkmuşlar. Sabah telefonda konuşurken, artçılar devam ediyordu.

Türkiye’nin turizmi zaten zor bir dönemden geçiyor. Şimdi bir de en önemli turizm bölgelerimizi deprem vurdu. Şükürler olsun. Can kaybı yok. Büyük hasar yok. Ama öyle sanıyorum ki, Ege ve Akdeniz turizm açısından yeni bir darbe daha alacak.

Deprem gerçeğini unutmamak lazım. Hele hele 17 Ağustos 1999’u yaşamış bu kentte hiç unutmamak lazım. Hala İzmit’te bile 20 civarında çok ağır hasarlı binanın yıkılmamış olduğunu bilmek de insanın içini ürpertiyor.